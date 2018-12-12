以韓流為師　海歸排灣族議員簡志偉有願景

山地原住民桃園市議員當選人簡志偉，本身是排灣族。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月12日電（記者 黃文杰）排灣族原住民、中國國民黨桃園市議員當選人簡志偉接受中評社訪問表示，以往年輕人想參政，困難重重，這次參選有機會獲得提名，最後還可以當選，代表青年人在國民黨是有機會，接下來就看如何發揮。他說，緊接而來的2020大選，道理也一樣，國民黨這次選舉成績不錯，不代表下次就有好成績。



簡志偉，1978年次，國民黨“立委”簡東明之子，美國紐約聖若望大學企業管理碩士、桃園美聲電台主持人、簡東明“國會”辦公室主任、大紐約地區台灣學生會會長、駐紐約台北經濟文化辦事處專員、國民黨黨代表、台灣首府大學桃園專班教師。



新人首次參選，簡志偉挑戰不是平地原住民市議員，而是山地原住民市議員，比較特殊的是，桃園原鄉是泰雅族，簡志偉是排灣族青年，在獲得國民黨提名，加上信心希望聯盟推薦，在“八搶三”激烈選戰下，最後順利當選。



簡志偉提到參選之前，擔任“國會”辦公室主任，為了服務原住民族人鄉親，經常上山下海、都市離島，包含蘭嶼每年都去好幾趟，足跡遍及各地，深刻了解原住民族人的需求與期望，期間也協助提案推動立法完成了“原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例”的重要法案。



40歲，排灣族的簡志偉，一路走來，了解桃園是原住民移居生活、工作、打拼、居住的首選城市，青年更是家庭安定的力量也是未來的希望，這次投入選舉，獲提名本來就困難，最後還當選成功，機率更難得，這代表國民黨給年輕人機會，是一股力量也是趨勢，希望年輕人參與政治。



事實上，簡志偉在山原選區，從零開始，在沒人認識看好下，從最後一名到順利當選，證明社會給年輕人機會。



他這次政見也以韓國瑜為師，參考“賺大錢”精神，提出“觀光客進來、農特產品賣出去、復興原鄉發大財”口號，提振原鄉觀光旅遊榮景。



國民黨“立委”吳志揚選後，邀請國民黨市議員當選人，舉行“新人進擊、面對面”活動，對象都是年輕新科市議員，都是新人，簡志偉也是其中一員，簡分享與鼓勵年輕朋友勇敢實踐理想並且踏實逐夢，路上風景總是美麗精彩。



中評社問，這次當選結果，不少是年輕人，怎樣讓年輕人加入國民黨，讓國民黨體質改變？



簡志偉說，身為藍軍年輕世代的新人，他認為國民黨這次給年輕人提名機會，選民給年輕人當選機會，就要好好發揮，新人新團隊要有新氣象，就連韓國瑜高票當選高雄市長之後，也沒有所謂“蜜月期”，馬上接受選民檢驗，緊接而來的2020大選，道理也一樣，這次國民黨選舉成績不錯，不代表下次就會有好成績。