台藝公司與捷利餐飲合作打造藝術走廊

捷利集團董事長盧明志 中評社高雄12月11日電（作者 利炳詳）台灣藝術股份有限公司與知名餐飲集團捷利國際，於今（2018）年7月起聯手舉辦以自然生態為主題的藝術展覽，在捷利同盟旗艦店（牛角日本燒肉專門店、SHABUSATO涮涮鍋）展出來自台灣藝術公司文創銀行的油畫作品，以及高雄七賢國小美術班的學生作品，展期至2019年6月。



展覽以自然、共生為主題，由台灣藝術公司精選具生態保育等元素之作品展出，其中包含往屆的台灣之美油畫比賽得獎作品，如蕭明良《手護台灣》、張宇騰《聽海》等，展覽也展出來自七賢國小美術班學生的創作，呈現孩子們對自然生態的童趣想像。



捷利集團不僅專注於餐飲事業，更重視企業社會責任，發展自然保護、青年培育等領域。此次展出地點在位於中都濕地公園旁的同盟旗艦店，過去曾是老高雄紅樹林自然生態地的中都濕地公園，如今透過重新規劃，水岸綠地得以保留並融入都會區，捷利集團以綠建築理念打造建築空間、塑造景觀庭院，提供市民易於親近與停留的場所，建立友善、親和的餐廳環境。



捷利集團董事長盧明志表示，捷利同盟旗艦店在規劃時便有結合藝文活動的想法，此次利用餐廳入口處牆面空間舉辦小型展覽，營造出藝術走廊的概念，未來若有機會也將擴大規模，將地下室打造成藝文空間。盧明志也提到，這樣的空間應該是屬於大眾的，員工、用餐客人都對展覽有很好的回饋，不僅以藝術推廣了企業的環保理念，也增加了大眾接觸藝術品的機會。



七賢國小輔導主任王靖雯表示，感謝台灣藝術公司與捷利的邀約，讓美術班的孩子有這樣難得的機會展出作品，孩子們都很期待能被看見與肯定，展出作品包含版畫與素描，美術班學生藉由美感觀察進行藝術創作，融入自己的想像力、故事與觀點，創作出獨特的作品，王主任希望這樣的企業合作能讓孩子開闊眼界，回到社會、看見社會。



該檔自然生態主題展將持續至2019年6月，其中《手護台灣》與《聽海》為常設展項，同時輪流展出七賢國小美術班的作品，活動免費開放市民朋友參觀欣賞。



