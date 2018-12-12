中評關注：兩岸專家在京共議中華文化精髓

以“中華優秀文化的價值與精髓”為主題的中華文化論壇第一組分論壇在北京大學舉行 中評社北京12月12日電（記者 徐夢溪）12月11日下午，以“中華優秀文化的價值與精髓”為主題的中華文化論壇第一組分論壇在北京大學舉行。



嘉應學院文學院李玲通過梅縣客家人對苗栗文教的拓荒和經營探討了客家族群認同的“東移”。李玲以20世紀中期遷台的梅縣客家人的主要活動為中心，從地緣、業緣、語緣結構考察外省客家人對苗栗公教事業的播種耕耘，以兩岸互動、原鄉與移居地互動的脈絡中考察客家族群遷移的特點和規律。



作者來自東方生命研究院潘麟圍繞“略論中國文化之學統與道統”發言指出，學統傳承知識，道統傳承生命。今天談復興東方文化，首要大事就是再續道統。東方文化是否得以傳承，以道統是否再續為唯一標準。想要獲得東方文化的真靈魂，必須穿過文字，超越名詞術語，成為古代聖賢的生命之化身，只有用生命傳承的文化才是道統。



全國台灣研究會研究員嚴峻在《中華優秀文化的價值與精髓：以宋為例》一文中指出，宋代文化的繁榮與發達舉世矚目：其哲學成就最突出的體現在於儒學在本體論上的深化，宋代文史達到一個新的歷史高度，其科技、商業發達。這主要得益於相對寬鬆的政治文化環境、公平的人才選拔晉升機制和對發展商品經濟重視。



中華全國台灣同胞聯誼會副會長、 十三屆全國政協港澳台僑委員會委員楊毅周在《提升“中華文化論壇”層級 促進兩岸文化融合發展》一文中指出，兩岸同胞同文同種，兩岸文化同根同源，中華優秀文化是兩岸同胞共同的心靈家園和精神紐帶。現在更需要也更有可能加強兩岸文化的交流與合作，共同發展中華文化。他建議，中華文化論壇應以大陸各個領域的文化團體為交流主體，對接台灣民間相應的文化團體；除了傳統的學者研討之外，還可以設立“兩岸文化博覽會”、“兩岸藝術匯演”、“兩岸藝術展覽”、“兩岸藝術節”等項目。



中國文化大學教授楊泰順在《儒家的單元體系與民主制衡的觀念》文中指出，台灣受到西方價值的薰染，同時也為了換取更多強權的保護，長久以來便以學習西方民主體制為發展目標。經過半世紀以上的嘗試錯誤，台灣人雖引進了西方的選舉制度、憲政法制、權力分立、言論自由、人身保護等，但觀念上台灣人卻還是無法擺脫儒家的幽靈。今天台灣所實踐的民主，充其量也只能稱為“選舉民主”，算不上符合民主的真義。今天民進黨企圖利用手中的行政權與立法權，去創造一個“太上司法權”，讓監委去騷擾判決不合己意的法官。當行政、立法可以去操控“司法”的時候，台灣的民主就已經變成了一種任期制的獨裁。

