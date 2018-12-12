王毅在國際形勢與中國外交研討會演講全文

中國國務委員兼外交部長王毅 中評社北京12月12日電（記者 徐夢溪）中國國務委員兼外交部長王毅出席2018年國際形勢與中國外交研討會開幕式並發表演講，總結了2018年的中國外交，重點談及中美關係、中俄關係、中國與周邊關係、半島問題、“一帶一路”國際合作、南南合作等，並展望了新一年的中國外交。以下為演講全文：



在2018年國際形勢與中國外交研討會開幕式上的演講 國務委員兼外交部長 王毅 （2018年12月11日，北京）



各位專家、各位朋友：



很高興又和大家相聚在一年一度的國際形勢與中國外交研討會。在各位專家學者的積極參與和大力支持下，研討會開得越來越有成效，為我們開展外交工作貢獻了很多有益的建議。在此，我要首先向大家表示衷心的感謝。



即將過去的2018年，國際形勢最顯著的特點，就是充滿不確定性。世界力量對比加速演變，單邊保護主義不斷蔓延，現存國際體系受到嚴重衝擊，大國之間競爭博弈日趨激烈，傳統熱點紛爭揮之不去，氣變、難民等非傳統安全難題接踵而來。習近平總書記站在人類歷史演進的高度，把握時代風雲，作出了一個重要論斷，那就是：“放眼世界，我們面對的是百年未有之大變局”。



在這個百年變局中，中國當然也會遇到各種新的挑戰和新的風險。然而，中國外交就像一艘在大海中航行的巨輪，不為任何迷霧所惑，不被一切風浪所阻，穩健而又堅定地沿著自己確定的方向劈波斬浪、砥礪前行。



我們的定力和自信，來自於黨的堅強正確領導。



今年6月，中央外事工作會議勝利召開，這次具有里程碑意義的會議取得的最重要成果，就是確立了習近平外交思想的指導地位，為進入新時代的中國特色大國外交指明了前進方向，也為我們應對世界變局、戰勝各種挑戰提供了強大思想武器。過去一年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，在習近平外交思想的正確指引下，中國外交全面貫徹落實黨的十九大精神和戰略部署，保持定力、沉著應對，主動運籌、積極進取，展現了新氣象，體現了新作為，取得了新成果。如果用幾個關鍵詞來概括，那就是：開放、合作、穩進、引領、擔當、堅守。

