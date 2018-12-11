緬懷書法家趙慕鶴 高師大舉辦溫馨追思會

趙老師鳥蟲體書法展即日起至14日中午歡迎至高師大116藝文中心看展 中評社高雄12月11日電（作者 鄂見智）高雄師範大學為緬懷國寶級書法家趙慕鶴老師，在校長吳連賞召集下偕同趙老師門生，於12月9日下午2時假和平校區藝術學院中庭及116藝文中心，舉辦“趙慕鶴老師追思紀念會暨鳥蟲體書法展”。是項活動從下午2點起，依序辦理永懷典範-生平介紹、緬懷大師-終身貢獻、人生回顧-影片播放及祝禱合唱與追思音樂，之後帶領賓客至116藝文中心欣賞鳥蟲體書法展及參觀趙老師生前居住的教職員宿舍。追思會邀請到與趙老師有師生之誼的資深校友杜振亞教授擔任司儀，整體活動的安排，讓高師大師生、校友及各界人士，在莊嚴溫馨的氛圍下，共同追思趙慕鶴老師108歲的不平凡人生，並永懷大師的畢生經典作品與效法其終身學習精神。



校長吳連賞表示，趙慕鶴老師為全球知名鳥蟲體書法家，1912年7月4日出生於山東省金鄉縣，生前60多年的生活起居都在高師大。2017年3月在孫女陪同下，返回山東老家希望能夠落葉歸根。因年事已高身體機能自然衰退，於2018年11月4日在家鄉故土辭世長眠，享壽108歲。



趙慕鶴老師66歲自高雄師範學院退休後，便開啟人生的精華旅程，且越老越精彩，平日積極弘揚鳥蟲體書法的傳承工作，鞠躬盡瘁，力求盡善盡美，更以98歲高齡撰寫《中國書法美學研究-以鳥蟲體為中心》學術論文，取得南華大學哲學碩士學位。100歲時榮獲第一屆全台終身學習楷模獎，以鳥蟲體書體《三國演義》卷頭詞-楊慎〈臨江仙〉捐贈大英圖書館典藏，並獲英國女王贈百歲祝賀狀；104歲研修博士課程，從高雄至新竹清華大學往返求學，實踐終身學習理念，其精神更令人敬佩與景仰。



