等待韓流發威　南投縣魚池農會準備好了

南投縣魚池農會理事長劉啟行。（中評社 林谷隆攝） 中評社南投12月12日電（記者 林谷隆）南投縣魚池農會理事長劉啟行接受中評社訪問表示，他們有關注到中國國民黨高雄市長當選人韓國瑜效應對農特產外銷的助益，所以樂見由地方政府牽頭來帶動農特產外銷，但後續兩岸經貿關係，不能只是停留在官方對官方，而是要回歸民間，讓韓流現象能實質幫助農民生計，後續能由農會或是民間接軌，免得政治再有變動，這條線路就容易斷裂。



劉啟行，現任魚池鄉農會理事長、魚池鄉青農聯誼會會長。台灣知名的風景區日月潭，就是位在魚池鄉。胞兄為逢甲大學體育處副教授劉啟帆，現為南投縣魚池鄉長當選人。國民黨籍南投縣長林明溱這次順利連任。



劉啟行表示，非常期待陸客回溫，因為魚池鄉的農會位置非常好，藉由日月潭的高知名度，可以將魚池鄉的農特產之名稱打出去，大家都聽過東北有三寶“人蔘、貂皮、烏拉草”，其實日月潭也有三寶“紅茶、香菇、蘭花草”，尤其是紅茶、香菇特別獲得旅客喜愛。



劉啟行提到，過去陸客大陸來台旅遊，日月潭就是一個絕佳的銷售點，旅客來到日月潭旅遊，通常都會買紅茶、香菇酥及其他農會的農特產，這位南投農民帶來許多收入。如今陸客銳減，讓魚池鄉農民收入大減，以魚池鄉農會一個農特產販售據點而言，2014年時一個月營收可以達到3百多萬，如今只剩180萬，等同就是銳減2／5。



劉啟行告訴中評社，雖然政府這幾年推動新南向政策，東南亞旅客確實有增加，但是他們國家也有生產茶，也生產咖啡，所以對於日月潭地區的農特產購買意願，明顯不高，與陸客的超消費力產生明顯對比。



對於這次選舉韓國瑜帶動一股韓流，輿論認為有助於觀光業的看法？劉啟行回答，他們當然注意到韓國瑜效應對農特產外銷的幫助，所以一開始由高雄市政府或南投縣政府等官方帶頭來推動，這是合理的情況，但後續兩岸經貿關係，不應該只是官方對官方，還是要回歸民間來推動，希望這種現象不會只是一時的韓流，希望後續能由農會或是民間接軌，免得政治再有變動，這條線路就容易斷裂。



劉啟行強調，未來國民黨15位縣市首長，如果能聯手到大陸行銷農特產，農會當然是樂觀其成，因為這樣也是有助於魚池農特產銷售，希望藉助這個平台把農特產銷售出去。



劉啟行提到，這一陣子台灣的水果、蔬菜價格確實比較低，主要是因為經濟不好、景氣不佳，直接影響到民眾的買氣，所以未來期待外籍觀光客能不斷突破，因為觀光客來台旅遊，也是有助於維持水果蔬菜的價格。



劉啟行透露，過去陸客最全盛時期，每天可有超過1萬陸客在台灣，他們在台期間有食衣住行育樂等需求，消費力道很明顯，尤其是農民所種植的農產，這是固定的每日需求。但是當陸客不再進來，餐廳不叫貨，對於蔬菜水果的需求量減少，當然就會影響到菜價。



劉啟行向中評社說，這幾年受惠於南投與浙江省的密切交流，日月潭的農特產還是一直有賣到杭州，但是數量都不多，因為小三通路不順暢，大陸對台灣農特產的關稅很高，加上台灣人事成本高，導致於南投農特產在大陸的售價偏高，影響到產品的競爭力，如果未來大陸能在農特產的關稅上，可以給予更優惠的減免，這是可以直接造福到南投的農民朋友。



對於魚池鄉農會迎接陸客回溫有做什麼準備？



劉啟行表示，魚池農會花了新台幣1．6億打造一棟嶄新的“日月潭紅茶館”，預計2019年7月啟用，希望日月潭紅茶文化推廣出去，還有設置DIY教室，希望藉由在地農特產，提供紅茶揉捻、絲瓜皂等深度旅遊體驗，另外搭配農特產品展銷空間，希望旅客來到日月潭旅遊有新的地標景點，讓日月潭的觀光步入新的發展。