藍敲定台北補選提名　關鍵在綠白合不合？

組發會主委李哲華。（中評社資料照） 中評社台北12月12日電（記者 張嘉文）台北市第二選區、台中市第五選區“立委”缺額補選投票訂明年1月27日舉行。中國國民黨在台中市透過民調初選將派出前“立委”沈智慧，台北市則將徵召台北市議員陳炳甫參戰。剛當選連任台北市議員的陳炳甫11日已經接受徵召，今天上午將正式宣布參選，而此兩案都會在下午的中常會提報後正式通過提名。



第九屆“立法委員”選舉，台北市第二選舉區選出的“立法委員”姚文智及台中市第五選舉區選出的“立法委員”、同時也是台中市長當選人盧秀燕，分別於11月18日、11月20日辭去“立法委員”職務，依法應在3個月內完成補選投票。12月10日至14日受理候選人登記，明年1月10日號次抽籤。



陳炳甫在本次北市議員選戰中，於深綠地區的中山大同區拿下22211票，為該選區最高票，因此國民黨一開始就鎖定陳炳甫為黨出戰，國民黨組發會主委李哲華分析表示，在目前白、綠陣營傳出的幾位人選中，只有陳深耕大同區，其餘人選大本營多在士林區，因此分票的效應會出現在其他候選人之中。



李哲華強調，“立委”補選向來投票率不高，因此組織動員會是決定勝負的關鍵，而士林區部分，會請議長吳碧珠全力輔選，透過吳多年地方服務與人脈資源拉抬陳炳甫選情，另外，本區雖然是綠大於藍，但若白綠分手，國民黨選情還是看好。



李哲華指出，陳炳甫本人很有意願為黨出戰，但之前地方上有些聲音，一是憂心陳補選上“立委”並辭去議員後，但只能做半年多，接著在2020大選如果輸掉，會變成兩頭空，另一則是憂心陳才剛選上議員就參選“立委”，對陳不好，因此國民黨這幾天都在和地方溝通，最後才順利徵召陳。



至於台中市補選的選情，李哲華說，本次要補選的區域，過去就是沈智慧的選區，因此沈本來在當地就有經營，同時沈的親妹沈佑蓮也是該區議員，本次議員選舉也拿下該區最高票，基層服務確實有口碑，基本上選情看好，但主要還是要看民進黨推出的對手是誰。