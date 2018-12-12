中評現場：中美專家共話兩國貿易談判走向

斯科特·肯尼迪（Scott Kennedy）發表主旨演講（圖片來源：主辦方提供） 中評社北京12月12日電（實習記者 閻曉陽）10日上午，由全球化智庫（CCG）主辦的“G20峰會解讀：中美貿易談判的未來”圓桌討論會在北京召開。



在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行的20國集團首腦峰會上，中國國家主席習近平與美國總統特朗普就貿易爭端達成共識，停止進一步加征關稅。本次討論會的召開正是為了解讀兩國共識和未來談判前景，來自中美兩國的專家學者圍繞未來三個月能否解決雙邊貿易關係中的棘手問題展開了深入研討。



全球化智庫（CCG）創始人兼理事長王輝耀做引導性發言時表示，習近平與特朗普在阿根廷的這次工作會議吸引了許多人的目光。從結果來看，這次“首腦外交”是成功的，同時也促使人們思考中美關係的未來走向和90天談判的可能結果。中美之間的貿易逆差問題是相對容易解決的，對此中國需要在知識產權保護和科技領域做出更大努力，兩國也應當在自由貿易區的建立和多邊貿易框架下的合作展開進一步探討。而結構性問題的解決則可能是一個更加漫長和困難的過程。



美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）費和中國研究項目副主任斯科特·肯尼迪（Scott Kennedy）發表了主旨演講。他對於現階段的中美關係發展持謹慎態度，並分三點闡述了自己的觀點。



首先，斯科特·肯尼迪就中美關係的框架發表了看法。他認為，在中美建交的三十多年中，人們普遍認為美國對華政策是一種接觸政策。一些人認為，借助此項政策可以實現中國在經濟、社會、政治等領域與美國的趨同；也有一部分人認為，借此中國社會可能會變得更加開放，在同一套普適規則下實現兩國的競爭和合作，也就是“與國際接軌”。不過，現在華盛頓認為這一政策是失敗的，因為中國不僅沒有改變自己的社會和政治制度，而且正在國際舞台上建立新的規則和秩序。在去年中國宣布進入“新時代”後，美國國內認為等待中國轉變已經不再現實，因此特朗普上台後採取了更加直接的對華政策。



斯科特·肯尼迪還指出，儘管美國民眾對於特朗普某些政策表示擔憂，但是在對華的立場上與政府保持著相對的一致。如果中國不重新回到美國規劃的改革路線上，這樣的政策還將持續。中美之間具體的項目合作，比如“一帶一路”等，需要在兩國關係穩定後才能商討。斯科特·肯尼迪強調，美國接下來的對華策略很可能是全方位遏制，包括意識形態、經濟、政治、軍事各方面。與此同時，美國還會繼續維護世界範圍內的自由國際秩序，遏制中國與外部的接觸。