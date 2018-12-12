高雄雞排訂單接不完　吳大任：勝過冰冷數據

吳大任。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月12日電（記者 黃文杰）中央大學台灣經濟發展研究中心主任吳大任接受中評社訪問表示，高雄市長當選人韓國瑜提愛情產業，不需要太理智去看待，重點在於韓言論帶動的樂觀情緒，確實有助於消費信心，可能帶動一波經濟成長。民進黨過去執政著重經濟數據表現，太相信經濟數字，其實冰冷數據背後的信心面更重要。



吳大任，美國紐約州立大學石溪分校博士，專長產業組織及賽局理論，目前擔任中央大學台灣經濟發展研究中心主任，尤努斯社會企業中心主任，中央大學經濟學系教授。



長期研究消費者信心指數的台灣經濟發展研究中心，12月數據要到月底才公布，不過2018地方選舉落幕，韓國瑜當選高雄市長，雖然還未就職，但是光慶祝當選發放免費雞排新聞夯好幾天，旅館飯店也開始訂不到房，吳大任說，“這個月消費信心指數應該好轉”。



他告訴中評社，只要多走入基層接觸民眾，會發現民間財富及消費力還是很強，一場高雄選舉，讓人產生希望、有了樂觀情緒，消費信心要從自身經驗累積出來，即使韓國瑜還沒有上任，高雄受到前所未有重視，很多人北部人沒去過高雄，現在對高雄好奇，帶動一波觀光旅遊熱潮，等到明年農曆年後，陸客開始增加，因為韓國瑜效應，境內境外消費，讓夜市或小生意店家賺到錢，所得增加，飯店旅館更願意投資消費，自然會形成良性循環。



吳大任解釋，民眾心情感受，與實際冰冷經濟成長數據是有落差，過去民進黨蔡政府執政，當然出口數據逐年好轉，股市也上萬點，自認經濟表現好，這部分成績，可能來自於中部工具機等精密製造，或者新竹科學園區等高科技產業，但是這種賺到錢，變成非常有錢，受惠還是少數人，跟一般庶民經濟是有距離。



他分析，韓國瑜喊愛情產業，重點是如何跟觀光產業連結，這樣的城市行銷政策，老實說，不用太理智去看，也不用迷信太大的經濟政策，因為經濟學，市場機制會充分發揮，政府不用過度介入。倒是民進黨過去執政，反其道而行，舉凡一例一休、年金改革，讓人更看不到希望，民眾擔心晚年生活受影響，消費變得保守，比經濟成長冰冷數據更冰冷，忘了消費信心，來自於樂觀情緒以及讓人看到希望。



吳大任說，韓國瑜喊又老又窮，過去被對手譏諷看衰高雄，其實“老”，代表台灣經濟重心在北部，“北漂”問題長期嚴重，“窮”指的是沒有賺到錢，現在各界都看好高雄，想到高雄投資，他原來預期，台灣再過五到十年，就會出現“南北翻轉”，現在韓國瑜當選，提前引爆，比較快達到這個預期。



他解釋，經濟預測台灣出現“南北翻轉”，很大關鍵在於人口結構快速改變，台灣很快進入超高齡社會，以前台灣主要建設與產業都在北部，這群人退休之後，會重新選擇地點，南部天氣確實比較適合養老，民間財富也跟著往南移動，如果樂觀情緒又願意消費，需要很多人就就業。



吳大任指出，蔡政府積極用心推動長照，也進行設施投資，但是政府說沒有錢，大砍退休軍公教年金，馬上讓退休族或即將退休感受生活壓力，這群被改革者，對未來失去信心，只能減少消費，靠自己儲蓄，更不敢消費，經濟活動自然負向循環，反觀韓帶動一波樂觀情緒，看到免費雞排發放大排長龍、滷肉飯業訂單接不完，兩者剛好成為強烈對比。