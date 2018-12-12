中評鏡頭：日月潭湧現旅遊大巴　陸客回來了

日月潭景區內最大的“中興停車場”，在平常日停了30幾台旅遊大巴，載來許多陸客團。（中評社 林谷隆攝） 中評社南投12月12日電（記者 林谷隆）2018選舉中國國民黨縣市長選將以“拼經濟”為主軸，成功取得15個縣市的執政權，包括高雄市長當選人韓國瑜高舉“貨出去，人進來，發大財”選後立即傳出陸客團有回溫的情況。中評社11日實際走訪台灣知名的旅遊景區日月潭，一進入景區內最大的“中興停車場”，發現遊覽車停了30幾台，當中還有深圳、北京、河北、遼寧等地的旅遊團大巴，大巴司機透露，陸客確實有回溫了。



作為兩岸知名的旅遊景點，為於中台灣的日月潭風景區過去四年深受陸客銳減衝擊，特別是鄰近日月潭水社碼頭的中興停車場，以往都是陸客團遊覽車的停車地點，觀察大巴數量絕對是陸客團最直接的觀察。



大巴司機表示，中興停車場有大型車停車位38個、小車位410個，過去都是將小車位合併讓遊覽車停，至多可以停到80台遊覽車。過去陸客團最興盛時，不只大車位爆滿，連小車位都不足，包括中間走道都停滿，陸客團遊覽車還一直排到外面道路。



這次中評社記者實際走到中興停車場，數一數發現大巴車一共有30多台，雖然不是全部都是陸客團，但是從大巴張貼告示來看，本日已經有有深圳、北京、河北、遼寧等地的旅遊團來日月潭旅遊，這些旅客走在水社大街上，讓日月潭再度充滿了生機。