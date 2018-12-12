湯紹成：兩岸應攜手推動“中華文化宣言”

台灣政治大學國際關係中心研究員、海峽兩岸和平統一促進會秘書長湯紹成（中評社 李娜攝） 中評社北京12月12日電（記者 李娜）12月11日，第四屆中華文化論壇在北京大學舉行。台灣政治大學國際關係中心研究員、海峽兩岸和平統一促進會秘書長湯紹成在小組論壇中發表觀點稱，由於歐美困境的深層原因乃文化的衝突，以及大陸的經濟發展持續不斷，因此現在是發揚中華文化、推動儒家思想的有利時機，兩岸學者可以集思廣益，推出類似有關“中華文化對世界的宣言”，不但可以正本清源、發揚傳統，凸顯中華文化的優異性。更可以促進兩岸同胞的心靈溝通與契合。



湯紹成分析道，西方大多數國家面臨著嚴重的治理危機，尤其極端政黨的抬頭，更是對於西方民主與人權價值的摧殘。歐美國家目前所陷的文明與文化的衝突，確實難以解脫。尤其因為氣候的變遷，非洲一些國家謀生更加困難，導致還有數以百萬計的非洲難民正計劃逃往歐洲，而美國對於中南美的難民也是防不慎防，故歐美國家的民主制度與價值也正面臨嚴峻的挑戰。



他認為，近日的中美貿易衝突，表面上是貿易體系的爭議與摩擦，實質上卻是一場高科技產業的角力競逐，以及衍生的經濟霸權爭鬥，甚至成為地緣政治的板塊碰撞，以及市場與勢力範圍的爭奪。而最終的結果，將導致東西方為話與價值的競奪，乃這齣貿易戰的核心內涵。



他繼續分析道，當前的中美關係確實難分難解，近來甚囂塵上的休昔抵德陷阱預言已經成真，除目前貿易戰的型態之外，已延展至包括軍事摩擦等全方位的對抗。而台灣在此紛亂的大國競鬥中，確實難以自保。雖然目前美方積極支持台灣，但到底這只是手段而非目的；相對的，北京對台的政策乃其核心利益，中美雙方的關注重點相異，所願意投入的資源自然不同。而台灣當前的陸美政策確實捨本逐末，若不改弦更張，恐終難以善了。



因此，湯紹成表示，在此時刻發揚中華文化尤顯重要，基於中華文化的開放性與包容性，若敢於創新並走出自己的道路，形成與西方文明衝突的反差，進而提出一些化解之道的有利參考，比如一神論的宗教與道德包容性方面的差異，不但有助於西方國家化解困境，更有助於因應美歐聯手制中的策略。這是太極拳與西洋拳的差別，陰柔並濟、以柔克剛，以致和諧，這也與習近平主席所提建立“人類命用共同體”的理想若合符節。



他提出，兩岸目前的僵局難解，但若兩岸學者可以攜手並進，共同集思廣益，提出相關發揚中華文化的具體作法，比如文化宣言與文化獎項等，兩岸同胞均可共襄盛舉，當可對於兩岸人民的心靈契合做出些許貢獻。總之，要建立中華文化的新價值觀實非易事，還須兩岸仁人志士共同努力、共創輝煌。目前中國大陸提出惠台31條的政策已是一個很好的開端，而各省市也在相互競爭，因而我們應齊心協力、發揮智慧，做好宣傳、創造時勢，以至於完成國家統一與中華民族偉大復興的最終目的。