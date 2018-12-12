中評鏡頭：日月潭石碑又見排隊人潮了

玄光寺外的日月潭石碑是陸客拍照的熱點。（中評社 林谷隆攝） 中評社南投12月12日電（記者 林谷隆）陸客團來到台灣環島，日月潭絕對是必經行程，特別是玄光寺外的日月潭石碑，因為面臨優美湖景，成為陸客“到此一遊”的熱門拍照景點。過去還曾因為排隊人潮太長，常有拍照時間糾紛爭吵，被戲稱是“吵架碑”。在傳出陸客有回溫的跡象，中評社11日再訪玄光寺，發現石碑旁已經出現近30人的排隊潮，雖然人多但秩序良好，未聞吵架！



日月潭位於南投縣魚池鄉，是全台最大與最美麗的高山淡水湖泊，潭景霧薄如紗，四周群巒疊翠，海拔高748公尺，面積116平方公里，全潭以拉魯島（光華島）為界，南形如月弧，北形如日輪，因而得名為“日月潭”。也是大陸遊客來台必訪勝地。



玄光寺外有一塊石碑，一面刻著“日月潭”，另一面則是刻著“玄光寺”，昔日陸客來台旅遊興盛時期，大量遊客等候排隊站在石碑旁，與背後的湖景拍照，因為人實在太多，常常因為拍照起衝突，所以當地人都戲稱為“吵架碑”。



這次來到玄光寺，看到“日月潭”最熱門的石碑旁，已經排起近30名旅客，大家依序輪流拍照，拍完後就離開，旅客還會相互幫忙拍照，也不催促，雖然已經出現排隊人潮，但旅遊品質良好。