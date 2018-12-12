林濁水語中評：換柱劇情未來恐在民進黨重演

林濁水。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月12日電（記者 楊騰凱）“行政院長”賴清德已對外宣示，時間到了就會率“內閣”總辭，未來是否會挑戰2020大位？引起討論。民進黨前“立委”林濁水接受中評社訪問表示，以蔡英文的聲望來看，2020保證選不上，民進黨確實有人希望賴取代蔡，避免到時連“立委”都被壓垮。但蔡英文尋求連任的意志還很強，除非蔡放棄連任支持賴清德，否則“換柱”劇情恐在民進黨重演。



林濁水為民進黨新潮流系元老，有“台獨”理論大師”之稱，曾任第二屆至第六屆共五屆“立法委員”。



林濁水表示，綠營有三批人馬希望賴清德選2020，首先是獨派人士，包括台灣本土社團、獨派大老等，在這兩年來不斷希望賴清德代表民進黨參選2020，這批人態度也最積極。



第二批，林濁水分析，是在蔡英文聲望下跌後，感覺2020以蔡的聲望是選不上了，所以希望賴清德取代蔡英文，替民進黨保住大位。



林濁水指出，第三批人是在此次台北市長選舉過後，發現民進黨提名的姚文智選成這樣子，連民進黨市議員候選人都被拖得一蹋糊塗(比本屆掉8席)，這些人希望在2020年，民進黨的“總統”候選人不要像姚文智這樣把“立委”都壓垮了，這些人形成了第三批希望賴清德選2020的聲浪。



林濁水表示，但現在看來，他們的希望相當渺茫，原因在於，自從賴清德擔任“閣揆”後，並沒有逃脫“閣揆”聲望被“總統”拉下的魔咒，去年賴清德要接“閣揆”時，他就曾公開呼籲賴清德不要去接，因為根據過去紀錄，“閣揆”一定會被“總統”拖垮，這魔咒沒有破過。獨派們也希望賴不要接，就怕接了之後再選“總統”會不方便。



林濁水告訴中評社，結果賴清德自認為，民進黨執政這麼辛苦，他應當展現捨我其誰的態度，把責任擔起，此外，賴清德也認為他過去從政表現之優，怎麼會被拖垮？最後也因賴清德不忍心蔡英文繼續垮下去，連帶連2020都再見，“這不捨蔡英文垮掉的一念之仁”，賴清德接下了“閣揆”，但最後果然還是完蛋。



賴清德選2020的機會多大？林濁水表示，有兩個困難的條件要達成，第一是蔡英文不選，並轉而支持賴清德，第二，就是這段時間內民進黨要大破大立，讓大家覺得這個黨不一樣了。畢竟蔡英文的本質上並不是一個大破大立的人，蔡若要大破大立就要完全放手，讓有大破大立可能性的人當“行政院長”和黨主席，“總統”的角色回歸仲裁者，如同西歐的雙首長制國家，例如奧地利、冰島等。



不過，林濁水指出，現在蔡英文尋求連任的意志太過強烈了，在那麼強烈的意志下，若黨內如民進黨“立委”們，堅持要蔡不選，搞不好會重演中國國民黨當初換柱那般過程，“但這一換也會很難選，使得換和不換，結果都差不多。”



林濁水向中評社指出，現在情勢變成這樣，2020不管是誰來選，對民進黨來說都很困難，蔡英文保證選不上，賴清德當前聲望又輸給柯文哲、朱立倫，短短時間難以扭轉，但民進黨還是很多人希望他選，理由在於，就算“總統”選不上，但至少賴清德可以避免“立委”選情太差。



談到賴清德有沒有可能選黨主席？林濁水認為不適合，他說，賴清德從“行政院長”退下來後，新任黨主席或“閣揆”若要大破大立，賴就該全力去支持，但黨主席這個位置，賴應該不會去接，況且黨主席是誰也不重要，大破大立才是關鍵，這個條件若沒有出來，任何人當黨主席或“閣揆”，都會像賴清德一樣倒在那裡。



林濁水向中評社分析說，賴清德本來就承諾自己不會選2020，賴是守信用的人，使得賴清德選“總統”的機會就變得很小，縱使選了，也很難當選。