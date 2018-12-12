日月潭茶葉蛋阿婆：看到陸客多了好歡喜！

高齡88歲的日月潭阿婆茶葉蛋創始人鄒金盆。（中評社 林谷隆攝） 中評社南投12月12日電（記者 林谷隆）高齡88歲的日月潭阿婆茶葉蛋創始人鄒金盆接受中評社訪問表示，選舉後看到日月潭陸客有回溫的情況，她感到很歡喜，尤其聽到很多官員都要拚經濟，讓陸客再來日月潭旅遊，經濟好才可以讓大家都賺錢。



高齡88歲的日月潭阿婆茶葉蛋創始人鄒金盆，從28歲開始賣茶葉蛋。添加紅茶、香菇及獨門配方的日月潭茶葉蛋，至今已在日月潭飄香60載，兩岸都有很多金盆阿婆的粉絲，每天都有人會到玄光寺碼頭找阿婆拍照。但阿婆現在已經很少到玄光碼頭看店，而是傳給第二代女兒、女婿顧店，鄒婆婆跟老伴詹萬厚則是在日月潭龍鳳宮附近的家中煮茶菜蛋兼賣街坊鄰居。一顆新台幣13元，兩顆25元，供不應求。



2018選舉藍營縣市長選將以“拼經濟”為主軸，成功取得15個縣市的執政權，包括高雄市長當選人韓國瑜高舉“貨出去，人進來，發大財”選後立即傳出陸客團有回溫的情況。



鄒金盆在12日下午出現在玄光寺碼頭的店舖中，坐在窗口幫忙裝袋販售，成為日月潭茶葉蛋的活招牌，馬上就有很多名大陸旅客跑來跟阿婆拍照。



鄒金盆提到，前陣子她身體不舒服，大腿開刀，現在每三個月要到醫院檢查，所以常常不在店裡。



對於選情陸客團的情況。鄒金盆表示，陸客確實有回溫，雖然跟過去相比，還是差很多，但現在能感覺到陸客已經比選前還要多，特別是平常日，陸客團增加的情況比較明顯，否則最近日月潭都要到假日，人潮才會比較明顯。但是現在可能景氣比較不好，人潮多但是不一定會買。