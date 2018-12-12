林濁水語中評：2020看好柯文哲綠要思考

林濁水。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月12日電（記者 楊騰凱）民進黨前“立法委員”林濁水接受中評社訪問表示，蔡英文不可能連任，檯面上2020最有可能的是兩個人，一個是柯文哲，一個是朱立倫，柯因沒有包袱，可創造很多突破，他最看好柯。林濁水表示，柯在選舉佔上風，民進黨若不給柯文哲選，自己也選不上，“民進黨若在大破大立上毫無表現，主導權就會在柯文哲手上。”



林濁水民進黨新潮流系元老，有“台獨”理論大師”之稱，曾任第二屆至第六屆共五屆“立法委員”。



林濁水表示，蔡英文11月28日在臉書貼出給黨員的信中說，她要做不一樣的“總統”，但其實蔡是加強往老路線去走，“蔡英文本來就是最攬權的“總統”，然後還要站到第一線，這不就代表以前攬的還不夠，開什麼玩笑。”



林濁水指出，蔡英文個性喜歡掌權，人事權操控到“內閣”，連台北農產運銷公司總經理都要管，世界上找不到這種“總統”，民進黨敗選後賴清德的聲明講了很多事情沒做好，例如說用人有問題等，但這是“閣揆”的責任嗎？還是“總統”的責任？就“憲法”而言，是“閣揆”的責任，但在實務上，人事權根本是“總統”主導，賴清德是歷任“閣揆”上台後，“閣員”變動最少的一人，人事權完全是空的。



林濁水向中評社指出，蔡英文那封信大家都說寫得沒誠意，但其實那封信，已經清楚透露蔡失敗的訊息，她說自己沒有領導，沒領導沒關係，就給“行政院長”領導，卻偏偏說要站上第一線，不給院長領導，那麼這個政府穩垮的。



林濁水表示，蔡說她做決策，卻對很多價值不表示態度，其實對價值不表示態度，就是沒有決策，政策軸心就是要決定價值，很多價值會互相衝突，所以一定要選擇，頂多選完一邊，再想辦法照顧另外一邊。



林濁水批，沒有選擇價值，沒有政策，又沒有領導，對人事操控又超過歷任“總統”，蔣介石會管到北農總經理嗎？他相信不會，馬英九也不會，陳水扁也不會，又要攬權，又不選擇價值，蔡所謂的反省，也把執政兩年多來會這麼慘的原因，不知不覺地做了清楚的告白。



林濁水告訴中評社，蔡英文2020不可能連任。



林濁水指出，現在看來2020檯面上最有可能的是兩個人，一個是柯文哲，一個是朱立倫，他們各有長短，國民黨有組織可以撐盤，但包袱太重，柯文哲沒有組織是弱點，但他的優點就是沒有包袱，可以創造很多突破。儘管大家認為柯文哲就算當選，也很難連任，但他反而看好柯，因為台灣需要大破大立，這點中國國民黨是不可能的，民進黨也看不出大破大立。



林濁水向中評社表示，但是柯文哲沒有組織的弱勢有待克服，甚至柯文哲的團隊也不夠堅強，整個“國家”政策問題複雜，涵蓋各面向，柯有沒有辦法掌握這都還是未知數，但衝著台灣需要大破大立的角度，台灣也期待大破大立，柯文哲應該有機會，這也是他的優勢，“民進黨如果在大破大立上毫無表現，主導權就會在柯文哲手上。”



林濁水指出，柯文哲當選後要面臨的問題，也包括“國會議員”支不支持他，過去在台北市議會時，市議會對市長的制衡能量比較小，但“國會”的制衡力量非常強大，柯文哲能否取得“國會議員”的支持？仍是未定之天，社會潮流期待大破大立，柯文哲在行事風格上有優勢，但最後做得出來與否，還有待觀察。



談到白綠之間是否可能合作？林濁水表示，將來問題會很嚴峻，柯文哲的問題在於，就算當選“總統”，“國會”又要怎麼辦？民進黨不給柯文哲選，但自己又明明選不上，雙方都有非常大的弱點，大潮流若是大破大立，不管以後施政如何，在選舉方面，柯文哲都是佔上風的，這點民進黨要自己思考。