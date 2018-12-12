中評關注：韓國瑜打破藍天王的不沾鍋

韓國瑜11日陪台灣麵包師傅吳寶春召開記者會。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄12月12日電（記者 高易伸）台灣麵包師傅吳寶春身陷“台獨”麵包”風波，被壓得喘不過氣來，國民黨高雄市長當選人韓國瑜“神救援”。韓跳出來陪吳寶春開記者會，不怕火延燒到自己身上，除了有高雄市民的最新授權做靠山，底氣十足，還有他不甩藍大老圈子裡習以為常的不沾鍋形象，坦率、不曖昧。這也是眾多韓粉們喜歡他的地方。



國民黨新北市長候選人朱立倫11日也被問到吳寶春事件，他僅以“自己很喜歡吃吳寶春做的麵包”來回應，顧左右而言他，不像韓回答來得爽快。韓國瑜替吳寶春拆彈、緩頰且直白的呼籲，接下被視為“燙手山芋”的統獨爭議，讓他贏得更多的肯定與掌聲。



國民黨向來是走宮廷風格，大老斤斤計較政治利益、形象，很多關鍵事件往往在“曖昧態度中”距離人民愈來愈遠。韓處理吳寶春事件雖未提到政治主張，但要社會大眾及兩岸網民多多珍惜這位台灣囡仔，所展現的“義氣”已超越了其他的政治算計。



當然，也可以說韓國瑜插手吳寶春事件是一場政治算計，但他至少處理的不錯，呼籲大家把心胸打開來看，“一切為人民時”，很多問題都是枝節的。他以拚經濟為重點，沒有批評或指責任何人，延續選舉期間風格。



他的想法與意識型態大家選前都了解，也獲得高雄市民的“最新授權”。韓國瑜的底氣自然是來自於11月24日勝選拿下89.2萬張選票、高達53.87%的市民支持。



韓國瑜尚未就任高雄市長，直率個性不僅符合南台灣選民胃口，也可預見韓市長執政風格端倪。相信韓國瑜效應對國民黨其他“太陽們”肯定會形成一定的壓力。



韓處理吳寶春事件精準且具魄力，不計個人政治毀譽的形象鮮明，面對兩岸關係冰凍的此刻，擁有高人氣與民意支持的韓國瑜或許真能走出一條新路。