中評現場：兩岸藝術家共研如何以文化促統

分論壇現場（中評社 海涵攝） 中評社北京12月12日電（記者 海涵）11日下午，第四屆中華文化論壇第四組分論壇在北京大學英傑交流中心舉行。該組分論壇匯集了眾多兩岸知名藝術家就“如何用中華傳統文化促進兩岸和平統一”議題展開深入研討。



台灣藝術研究院院長林富男指出，兩岸要多進行包括文化、貿易在內的交流。在兩岸的交流中，要去探索交流的深層意思，交流並不應該停留在走馬觀花的層面。中華文化論壇對兩岸的交流產生了很大作用。對於兩岸交流而言，平台很重要。除了向中華文化論壇這樣大規模的平台之外，還要鼓勵來自不同地方、不同領域的人促成各種小平台，來踐行民間對民間的直接交流。大平台之上的諸多小平台可以使台灣海峽變成交流的平台，成為一條交流之路。針對於眾多與會者擔心的“文化台獨”問題，他表示，如若蔡英文的“去中國化”能夠成功，那麼在這次“九合一”選舉中，國民黨絕對不會打贏15個縣市。促成國民黨贏得15個縣市的最強力量是年輕力量，這次選舉把台灣的年輕人喚醒了。倘若“天然獨”是成功的，這次“九合一”選舉結果就不會有如此大的翻轉。



台灣師範大學前校長張國恩表示，藝術本身的發展很重要，它對於國民素養的培養意義非同尋常。教育系統要考量如何把藝術文化底蘊融入到師資培養中。除了要尊重藝術，還要做到“跨域”，強調科技藝術或者把藝術科技化。相信通過中華文化論壇可以更加了解未來文化與兩岸之間如何更好結合。台灣也屬於中華文化之下，但是台灣文化多少也具有地方性，同大陸之間的文化會有一定差異。通過中華文化論壇，可以把台灣與大陸的差異進行加以融合，從而更好地進行合作。

