瀋陽正妹領隊：台灣旅遊對大陸民眾有吸引力

來自遼寧的陸客團領隊丁芸。 （中評社 林谷隆攝） 中評社南投12月12日電（記者 林谷隆）來自遼寧的陸客團領隊丁芸在日月潭接受中評社訪問表示，最近陸客團確實是有回溫，大約是回復到全盛時期的四成，應該是跟選舉結果有關。台灣選舉國民黨大勝，大陸民眾也會關注未來兩岸氛圍的走向。過去馬英九執政時，那是旅遊業發展得比較好，接下來兩岸旅遊觀光業應該也會發展得比較好一些，無論是年輕或年長的陸客，對於來台旅遊還有具有吸引力。



正妹領隊丁芸，來自遼寧省會瀋陽，踏入旅遊業從訂房人員做起，2008年接觸台灣旅遊市場，十年來見證了陸客團的大起大落。這次帶了15名遼寧團來台旅遊，在日月潭玄光寺碼頭接受中評社訪問。



丁芸表示，之前她帶團到台北故宮、台北101等景點，能明顯感覺到陸客團變少、大巴車也變少。最近在帶團來台，發覺陸客團確實是有回溫的情況，大約有回復到全盛時期的四成，這不排除跟台灣選舉結果有關。



丁芸提到，大陸民眾雖然不會向台灣民眾這麼關注選舉，但是還是知道這件事情，選舉結果出來那一晚，她的微信朋友圈有很多人轉發台灣選舉的訊息，所以還是有關注台灣。



丁芸告訴中評社，現在大陸民眾都知道台灣選結果舉國民黨大勝，關注未來的政治風向與兩岸氛圍會不會好一些。過去馬英九執政時，那是旅遊業發展得比較好，接下來兩岸旅遊觀光業應該也會發展得比較好一些。



對於大陸崛起後，大陸民眾出境旅遊數次越來越頻繁，現在來台灣對陸客是否還會有吸引力？丁芸回答，無論是年輕一代，還是年紀較長的族群，對於來台灣旅遊還是有吸引力，只是旅遊型態不太一樣。網路上有很多介紹台灣深度旅遊的文章，這對大陸年輕人會更感興趣，但是對於有一定年紀的叔叔阿姨，還是會更傾向於團體旅遊，



丁芸提到，特別是現在年輕一輩都比較喜歡來台灣自由行，來台灣旅遊不僅僅是因為選舉結果，最主要還是有種“親緣”，總覺得兩岸民眾是血濃於水的親緣，而且台灣民眾特別熱情好客，所以有很多朋友已經來了好多次，現在還會想來。