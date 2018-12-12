跳舞？揮毫？這大概是最特別的兩岸研討會！

張京棣在現場帶來了一段敦煌壁畫舞（中評社 海涵攝） 中評社北京12月12日電（記者 海涵）11日，由北京大學主辦、中華全國台灣同胞聯誼會合辦、北京大學台灣研究院承辦、中評智庫基金會、中國評論通訊社等協辦的第四屆中華文化論壇在北京大學英傑交流中心開幕。



在下午的第四分論壇上，來自兩岸的藝術大咖就“如何用中華傳統文化促進兩岸和平統一”這一主題展開了深刻討論。所謂“光說不練假把式”，除了平常的言語交流之外，身懷絕技的大師們也紛紛拿出了看家本領，或奉上“翩若驚鴻，婉若游龍”的曼妙舞姿，或書寫下“行雲流水，落筆如雲煙”的墨寶。



著名舞蹈教育家，中央戲劇學院一級指導、北京市中國古代服飾舞蹈表演藝術研究會會長張京棣在現場帶來了一段敦煌壁畫舞。生於1943年的張京棣今年已經七十多歲。七十多歲的她跳起舞來仍然舞姿綽約、體態輕盈。



張京棣曾在四十餘部舞蹈作品中擔任獨舞、領舞，在七部大型舞劇中擔任主要角色或重要角色。在芭蕾舞劇《紅色娘子軍》中扮演吳清華，在古典舞劇《絲路花語》中扮演英娘，出訪過香港、澳門、意大利、法國、朝鮮、澳大利亞等。在中央戲劇學院主講“模特表演技巧”、“形體表演理論”等課程。曾發表學術論文《俄狄浦斯王的形體塑造》、《讓燦爛的古代服飾文化重放異彩》等，創作《命運》等訓練教材。1985年張京棣從甘肅來到北京，在中央戲劇學院表演系擔任形體教師。1987年在春節聯歡晚會表演《唐舞》，1990年，她發起成立了“中國古代舞蹈服飾研究會”，從此致力於中國古典舞蹈的表演、創作與研究，在第二屆全國舞蹈大賽中，以《唐舞》參賽並獲獎，此後又編排了《敦煌帶舞》、《宋舞》、《明舞》、《盼歸》等作品。

