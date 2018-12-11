孟晚舟被拘押加拿大通報中國了嗎？外交部回應

中評社北京12月11日電／外交部網站消息：2018年12月10日外交部發言人陸慷主持例行記者會。



應國務委員兼外交部長王毅邀請，卡塔爾國副首相兼外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜拉赫曼·阿勒薩尼將於12月12日對中國進行正式訪問。



近年來，中卡關係保持良好發展勢頭，兩國建立戰略夥伴關係，在能源、經貿、文化、投資、金融等領域開展了廣泛合作，在國際和地區事務中保持著良好溝通和協調。今年是中卡建交30周年，習近平主席、王毅國務委員兼外交部長分別就此同塔米姆埃米爾和穆罕默德副首相兼外交大臣互致賀電。



中方高度重視中卡關係發展，願同卡方保持各層次友好交往，在共建“一帶一路”框架內深化各領域互利合作，推動中卡關係不斷邁上新台階。



問：國務委員兼外長王毅今天發表了演講，其中提到中方將保護海外中國公民的權益，對於侵害中國公民正當權益的霸凌行徑絕不會坐視不管。根據我看到的報道，他沒有專門提及華為孟晚舟案。他提及保護海外中國公民的權益，是否具體指的是孟晚舟案？



答：你介紹的情況非常清楚。王毅國務委員兼外長在今天上午發表的演講中，確實非常明確地表明了中國政府在維護身處海外的中國公民合法權益問題上的嚴正立場。這是在任何情況下中國政府的一貫立場，當然也包括我們最近一再向加拿大政府、美國政府提出交涉的孟晚舟案。你也可以看到，中方就此案向加方、美方交涉過程中，表明的立場與王毅國務委員兼外長今天上午闡明的立場是完全一致的。

