洪秀柱：深化九二共識共謀未來統一

中國國民黨前主席、台灣中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱 中評社香港12月12日電（記者 張心怡）由香港中外文化藝術交流協會、台灣中華青雁和平教育基金會共同主辦的“凝聚智慧、共創未來”主題演講活動11日在香港舉行。中國國民黨前主席、台灣中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱擔任主講嘉賓，香港僑界與香港各政經工商團體共數百人與會。洪秀柱在演講中強調，現階段兩岸之間應該深化“九二共識”，共同謀求未來統一。



談及台灣島內結束不久的“九合一”選舉，洪秀柱說，國民黨此前經歷了讓大家灰心喪志的地方選舉及失敗的2016年大選，一段時間內士氣非常的低迷，人心也渙散。甚至有媒體認為，國民黨在10年、20年內都爬不起來了。可是經過兩年多民進黨的執政，國民黨又重新燃起了一線生機。面對“九合一”選舉，國民黨當時的預估是輸不太可能，大贏也不太可能，小贏或許可為。選舉結果出來後，國民黨贏了15個縣市。



“但這一場選舉到底是誰贏了？結論是人民贏了。”洪秀柱談到，人民用選票教訓了政黨，用選票對執政者提出了警告。所以，這場選舉國民黨雖然大贏，但應該心生警惕；民進黨大敗，更應該深深思考，重新檢討。



洪秀柱指出，此次“九合一”選舉的精彩焦點在高雄，韓國瑜橫空出世。韓國瑜個人故事性很強，魅力很足，講話很接地氣、很直白，喊出的口號直指人心，比如，“寧願幹乾淨淨的選輸，也不願肮肮臟臟的選贏。”從高雄的選舉結果可以看出韓國瑜選戰策略的成功，也可看出民進黨所用“恐共牌”、“仇中牌”等各種手段已經不靈。



洪秀柱提到，選舉期間，韓國瑜喊出“九二共識”，引起台灣南部很多民眾搜索這個名詞。“九二共識”的兩個主要核心為“兩岸均承認一個中國原則、共同謀求未來國家的統一”，而民進黨不承認“九二共識”，提出“維持現狀”四個字，導致兩年多來兩岸官方斷絕往來。