中評鏡頭：從日月潭玄光寺　有兩岸典故

兩岸民眾虔誠膜拜玄奘法師的塑像。（中評社 林谷隆攝） 中評社南投12月12日電（記者 林谷隆）為在中台灣的日月潭，具有湖光山色的美景，長期聞名於海內外，更是陸客團來台旅遊，必經的觀光景點，特別是玄光寺，因為坐擁絕佳的湖景，而且該寺還曾供奉唐代佛教高僧玄奘法師的頂骨舍利，因而被佛教徒視為名剎，其實玄奘舍利會移奉至此，還有一段兩岸典故。



在日本侵華期間，當日軍攻下南京城後，原本要將報恩寺改建為日本神社，卻在整理地基時，意外發現玄奘法師的頂骨舍利，爾後日本將舍利帶回日本境內功俸，一直到1955年在台灣的“中國佛教協會”爭取下，將靈骨設立迎回台灣，1958年安奉於日月潭畔的玄光寺，1965年11月在蔣介石的指示下移奉到新完工的玄奘寺。



玄光寺離潭只有十餘公尺，寺下設有碼頭，遊客可搭船至碼頭，再走台階上去參觀；寺內供奉玄奘大師的塑像，上懸“民族宗師”匾額；雖然玄奘大師的頂骨舍利已移奉於玄奘寺，但因水路交通便利，玄光寺已是遊客到日月潭旅遊必訪景點。



玄光寺的建築採唐式，因為當初規劃為臨時安奉玄奘法師頂骨舍利，所以沒有碧瓦朱柱映照，顯得樸實清雅，反令人發思古之幽情；且因臨潭而建，可以就近欣賞日月潭的涵碧秀水，猶如置身於美麗畫境中。