跨境電商零售進口稅收調整機遇與挑戰並存

中評社北京12月12日電／據財政部網站消息，按照黨中央、國務院決策部署，中國將自2019年1月1日起，調整跨境電商零售進口稅收政策，提高享受稅收優惠政策的商品限額上限，擴大清單範圍。根據政策，一是將年度交易限值由每人每年20000元提高至26000元，今後隨居民收入提高相機調高；二是將單次交易限值由2000元提高至5000元；三是明確已經購買的跨境電商零售進口商品不得進入國內市場再次銷售。



中國網發表時事評論員譚浩俊文章分析，可以看出，此次政策調整，重點在兩大方面：一是擴大了享受稅收優惠政策的商品限額，以便於廣大居民能夠享受更多國外優質商品，提高生活水平；二是禁止跨境電商零售進口商品再銷售。“一放一收”，完全符合當前跨境電商零售商品市場需求，也符合廣大居民的消費需求。



事實上，隨著電商的不斷普及，國內居民通過跨境電商購買商品的熱度是非常高的，從化妝品到兒童用品，從普通消費品到耐用消費品，都在通過跨境電商源源不斷地進入中國市場。只是，由於關稅較高，影響了廣大居民的消費。放寬稅收優惠商品限額以後，對於滿足廣大居民的購物需要，是有積極作用的，也能夠降低居民的消費負擔。



而從此次政策調整的情況來看，其可能帶來的影響，也決不只是消費者的負擔問題。從年度限額總量來看，也就僅僅增加了6000元。但是，其對居民消費預期的影響，卻是數額所不能反映的，會有更多的消費者加入到跨境電商的消費中來，購買更多的外國商品，從而進一步促進中國的對外開放，增強中國消費者與外國企業的互動，並有可能吸引更多的外國企業到中國來投資。



文章指出，調整跨境電商零售進口商品稅收，也是市場公平的需要。沒有公平，就沒有競爭。沒有競爭，就難以給消費者帶來實實在在的利益。公平與競爭是密不可分的，也是與消費者利益密切關聯的。降低跨境電商零售進口商品稅收，就是更好地引入競爭機制，讓國內企業產生危機感、緊迫感。尤其是與廣大居民關係密切的商品，可能會讓國內企業更加注重產品的質量與品質，注重培育產品品牌和打造產品文化，防止企業安於現狀問題的發生。



實際也是，如果不引入更多的競爭機制，很多國內企業總是滿足於得過且過，既不想通過產品質量與品質的提升增加效益，也不想通過技術研發和產品開發獲取新的市場競爭力。結果，一旦外部經濟環境發生變化，就會立刻出現比較嚴重的問題，就難以生存。與其等待企業出現問題，不如主動把“狼”放進來，讓“狼”來威脅一下陷入睡眠狀態的國內企業，能夠盡快覺醒。否則，就會失去更多機會。



文章表示，可以預料，隨著對外開放力度的不斷加大，更多的領域都會擴大開放，都會給外國企業、外國商品更多機會。對國內消費者來說，無疑是好事，也是能夠多一些選擇的機會。對國內企業來說，就未必是好事了，而是壓力。在壓力面前，是不能含糊的，也是等不得、靠不得、要不得的，只有增強危機感、緊迫感，主動引入競爭機制，才有可能有效應對外國企業和商品帶來的衝擊。



