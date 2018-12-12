張家獻：以非遺元素帶動藝術時尚新發展

財團法人國學文化藝術基金會會長張家獻（中評社 海涵攝） 中評社北京12月12日電（記者 海涵）11日，由北京大學主辦、中華全國台灣同胞聯誼會合辦、北京大學台灣研究院承辦、中評智庫基金會、中國評論通訊社等協辦的第四屆中華文化論壇在北京大學英傑交流中心開幕。財團法人國學文化藝術基金會會長張家獻出席下午召開的第四組分論壇並講話。他表示，中華優秀文化價值與精髓可以非遺元素帶動藝術時尚新發展為目標，與教育做結合，培養優秀的傳承人，通過流行時尚研究所跨域講學。兩岸在這方面應該要共創舞台，可借由台灣藝術時尚協會整合能力，讓更多優秀的青年一展所長



張家獻指出，根據台北故宮記載，中華文化奠基於夏、商、周，並隨著歷朝歷代的繁榮傳承下來了許多優秀文化。當前，故宮文物不僅文創化，而且，為了讓文化更加貼近青少年亦製作成動畫片，觀賞者可與其互動。另外，文物字畫亦製作許多T恤潮帽，讓這些“毛公鼎”“宗周鐘”們走向國際時尚。台北故宮前院長馮明珠表示，每個朝代的文物就是代表著那個朝代的時尚。



他表示，而今中國大陸掘起成為世界強國，兩岸經濟此起彼落。相應地，對於中華文化的傳承、重視與發展亦見消長。習近平總書記新時代中國特色社會主義思想中提出要全面發揚中華優秀文化。而習近平總書記本人亦是善於運用中國傳統文化、引經據典講明道理，用文化來講故事、講理論。習近平總書記還強調“四個自信”，指出“文化是一個國家、一個民族的靈，魂。文化興國運興，文化強民族強”，文化自信是更基礎、更廣泛、更深厚的自信，等等。這些都彰顯出習近平新時代中國特色社會主義思想的深厚的文化底蘊和內涵。



張家獻說，中華優秀文化價值與精髓可以非遺元素帶動藝術時尚新發展為目標，與教育做結合，培養優秀的傳承人，通過流行時尚研究所跨域講學。例如台灣師範大學管理學院“國際時尚”高階管理碩士在職專班，以生動活潑的教學外加聘請尖端品牌的業師開講，通過課程安排讓文化可以時尚，可以和國際潮流接軌。在惠台31項的政策下，兩岸更可以加大力度合作，優秀的中華文化項目可通過國家藝文基金的支持，對於台灣非物質文化遺產包括原住民文化給予認證通過，使文創商業化、影視動漫化、藝術時尚化直接的照顧到這些被遺忘的少數原住民族。另外，兩岸的時尚人才眾多，“台北時尚週””乃台灣所有頂尖設計師展現的平台，諸多台灣新銳知名設計師如黃秀瑾將客家民族元素融入服裝引導潮流，兩岸這方面應該要共創舞台，可借由台灣藝術時尚協會整合能力，讓更多優秀的青年一展所長；文化源於一中，兩岸原是一家人，唯有合作，才能將中華優秀文化的精髓產生新價值。