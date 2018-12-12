快評：韓國瑜挺麵包師　蔡當局逼垮台企

中評社快評／候任高雄市長韓國瑜昨天出面力挺台灣知名麵包師傅吳寶春。韓國瑜獲不少人讚勇於承擔，保護市民，敢作敢當，有guts。



韓國瑜力挺的吳寶春，曾於2010年奪得法國世界麵包個人大師賽冠軍，是“台灣之光”。吳寶春近日因為發表“我來自中國台灣”等言論，觸碰了台灣某些人神經，遭揚言抵制拒買。民進黨當局也借題發揮，刻意挑動統獨議題，企圖讓社會再次籠罩敵視大陸的氛圍。



韓國瑜表示，一位來自台灣南部鄉下的小孩奪下世界麵包冠軍，民眾應該愛惜、珍惜，做他的後盾，讓全世界都可以嘗到來自台灣的好食材好麵包。韓國瑜說意識型態的論述沒有必要一再強調，民眾應將政治放一邊，全力拚經濟。



韓國瑜不只勇敢蹚吳寶春這“渾水”，而且能以理服人，的確是“拆彈高手”。有支持者說，敬佩韓國瑜不做政治算計，不牆倒眾人推，站在高雄市大家長的身份給一個普通高雄人一點點溫暖，這幾年沒有看過這麼勇敢的政治人物。



韓國瑜力挺麵包師，蔡當局卻在逼垮台企。蔡當局近日的做法，就如大陸官媒所指的那樣，會惡化兩岸議題，嚴重壓縮台灣商人“只做生意、避談政治”的迴旋空間。吳寶春以及其他台灣企業在兩岸問題上被逼走鋼絲，問題出在台灣當局激進的兩岸政策。