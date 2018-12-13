王在希：現在可更從容處理台灣問題

國務院台辦原副主任、全國台灣研究會副會長王在希（中評社 海涵） 中評社北京12月13日電（記者 海涵 實習記者 閻曉陽）12日，國務院台辦原副主任、全國台灣研究會副會長王在希出席由北京大學主辦、中華全國台灣同胞聯誼會合辦、北京大學台灣研究院承辦、中評智庫基金會、中國評論通訊社等協辦的第四屆中華文化論壇。在第二場大會主旨演講中，王在希以“中華文化與兩岸關係”為題做主旨發言，他表示，中華文化已經深深扎根於台灣的土地、具有頑強的生命力，蔡英文當局搞“文化台獨”的圖謀顯然是徒勞的。經過兩岸同胞共同努力，今天的中國比歷史上任何時候都更加接近實現中華民族偉大復興的目標。“台獨”之路已經走不通。希望海峽兩岸同胞能夠攜起手來，以中華民族整體利益為重，共同弘揚中華文化，共圓中國夢。



王在希首先對中華文化論壇表示了高度肯定，他說，中華文化論壇主題鮮明，具有特色，已經成為兩岸學者專家進行文化交流的一個重要平台，並衷心希望中華文化論壇能夠越辦越好，為弘揚中華文化作出特殊貢獻。



王在希指出，中華民族上下五千年，在中國這塊土地上，歷經磨難，生生不息，延綿不斷，經歷過無數次戰亂和分裂，也出現過多次外敵入侵，分分合合，但統一是主流，從秦始皇統一中國之後，始終保持一個大一統的國家——中國。這其中有一個重要原因，就是中華民族擁有一個博大精深的中華文化。中華文化猶如一束無比堅韌的紐帶，把億萬炎黃子孫中華兒女牢牢地連接在一起，永不分離。



他表示，中國歷史上有過兩次北方少數民族戰勝漢族政權，統治整個中國的現象，這就是元朝滅宋和清朝征服明朝。但最後的結果怎麼樣呢？結果是大漢民族沒有消亡，統治中國的蒙族和滿族先後被漢族同化，甚至被融化。這就是中華文化的神奇魅力。所以，如果說歷史是一個民族的脊梁，那麼文化是一個民族的靈魂。中國作為一個歷史悠久、人口眾多的文明古國，到21世紀，依然是一個蓬勃向上、充滿活力的大國；在海外的5000萬華僑華人，到異國他鄉幾百年，還是保持中華民族的文化傳統，原因也是中華文化的神奇魅力。

