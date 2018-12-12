大華網路報：是民心向背　不是民眾沒跟上隊

中評社香港12月12日電／大華網路報今天點評專欄說，在蔡英文眼中，九合一選舉所展現的新民意，包括民進黨大敗及十個公投案的通過與否，竟然都是沒有跟上她“進步價值”的落後現象。



蔡因民進黨敗選而辭去黨主席，並公開發表“給黨員的一封信”。其中宣稱，“我們走在正確的道路上”，亦即毫不認為她領導台灣兩年半來的路線和政策，有所錯誤。既然如此，為何會大敗呢？她說，“我們在往進步價值前進的時候，沒有注意到社會大眾沒有跟上”。這就把選民透過投票表達對其執政績效的不滿，統統打成是民眾跟不上她所謂的進步價值。



蔡英文、民進黨執政兩年半來引起民眾不滿的政策和問題甚多，要者例如一例一休的勞工政策；造成缺電、空污的能源政策；打擊軍公教的年金改革；以殲滅在野黨為目的的轉型正義；以台獨為目標的“去中國化”教育和文化政策；為了同性婚姻而要修改民法；導致台海局勢不安的兩岸政策。由此又發生阻撓台大校長就任、促轉會自命為兇殘的東廠、北農總經理為超高薪實習生、監察委員揚言對付“辦綠”的法官、應該中立的NCC卻約談傾向藍營的媒體、政治酬庸比比皆是等等，都加劇民進黨不得人心。



輿論一致認為，蔡與民進黨執政是造成該黨在此次選舉大敗的主因。從選票比來看，民進黨在2016年總統大選得票占56.12%，國民黨占31.04%；民進黨在2014年九合一選舉得票52.8%，國民黨占42.1%。此次國民黨升到48.8%，民進黨降至39.2%。從選票來看，此次國民黨贏了120萬票，2016年大選是民進黨贏了300萬票。可見蔡英文上任後的民意轉變劇烈。