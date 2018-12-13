社評：法國總統如何擺脫政治危機

中評社北京12月13日電（評論員 喬新生）因為宣布增加徵收燃油稅而引發的“黃背心”運動非但沒有因為法國政府取消有關決定而平息，反而愈演愈烈。卡塔爾半島電視台經過調查之後發現，法國極右翼勢力正在利用這場大規模的政治危機，試圖推翻馬克龍政權。法國各地政治集會遊行示威活動風起雲湧，中學生大學生走上街頭抗議法國的教育政策，而法國一些公務員下班之後，立即加入集會遊行示威抗議浪潮之中，法國政府風雨飄搖。



人們不禁要問，法國政府為何成為眾矢之？這是因為法國政府實行國家資本主義，全面福利政策導致全面的高稅收，法國的稅收負擔在所有西方發達市場經濟國家中排名第一，法國企業幾乎45%以上利潤都必須上交國家。不僅如此，由於實行全面福利政策，為了解決社會保障問題，法國政府對公務員實行低工資政策，法國普通公務員月工資只有2000歐元左右。如果生活在巴黎這樣一個高消費地區，除了房租水電之外，法國普通公務員收入所剩無幾。



與法國公務員低收入相比，法國總統則熱衷於講排場。法國總統馬克龍上任之後，不斷出國訪問，向世界各國宣揚自己的政治立場。即使留在國內，法國總統也沒有把主要精力用於發展經濟方面，而是鼓吹歐洲一體化，試圖借助於歐洲一體化，提高法國的政治地位。正是由於法國總統不管老百姓的疾苦，從而導致法國社會各界對這位年輕的總統毫不留情，在法國巴黎的凱旋門上公然寫上要求法國總統下台的標語，矛頭直接指向法國總統本人。



法國總統對於法國國內的政治形勢缺乏深入分析，面對來勢汹汹的集會遊行示威活動，法國總統要求各地警察嚴陣以待，必要時採取暴力措施驅趕集會遊行示威的人群。這樣做非但沒有緩和社會矛盾，反而迅速激化社會矛盾，法國各大城市社會治安秩序發生嚴重混亂。法國極右翼政黨充分利用法國社會各界對總統的不滿，在幕後從事指揮策劃活動，從而使分散在各地的集會遊行示威活動逐漸變成了一場聲勢浩大的“黃背心”運動。這場運動的目標非常明確，就是要推翻法國總統，讓法國極右翼勢力上台執政。



部分學者認為，法國社會各界舉行的大規模集會遊行抗議示威活動缺乏組織性，雖然西方新聞媒體大肆報道，但是，無論是巴黎街頭還是法國其他城市的街巷，舉行集會遊行示威活動的人數十分有限。一些藝術工作者加入到遊行示威行列之中展示自己的才華，他們並沒有明確的政治目的，只不過是把法國人的浪漫情懷表現出來而已。



這樣的分析有失偏頗。法國這場聲勢浩大的集會遊行示威抗議活動，初始階段可能是自發的，但是，發展到一定階段之後，肯定有一些政黨在幕後操縱。雖然卡塔爾半島電視台的報道有待進一步證實，但是，有一點可以肯定，法國在野黨絕對不會放過這次有利的時機，對法國政府發動強有力的反擊。



法國總統缺乏政黨支持，他只不過是在法國右翼和極右翼政黨的政治領袖相互攻訐之中，偶然被法國選民所選中。法國總統缺乏政治綱領，同時也缺乏政黨支持，在法國政壇上屬於孤家寡人。儘管這位法國總統試圖推動歐洲一體化，以此來擴大自己在歐洲的影響力，但是，法國的左翼和右翼政黨普遍認為，法國總統選舉“鷸蚌相爭，漁翁得利”，法國總統沒有資格擔任如此崇高的職務。法國總統的所作所為，只會讓法國變得更加分裂，而不會讓法國團結在一起，擴大法國的影響力。



現在法國城市街頭的集會遊行示威活動已經發展到新的階段，不排除一些恐怖組織和恐怖分子參與其中從事大規模的破壞活動，從而使法國社會治安秩序遭到嚴重破壞。法國是一個移民國家，法國許多城市已經變成了“黑人城市”。法國為了吸引廉價的勞動力，從非洲殖民地國家引進大量的移民，目的是為了發展法國的經濟。可是現在看來，由於非洲移民的到來改變了法國的政治人口結構，同時也改變了法國的政治文化，因此，法國總統按照傳統的思路統治國家，最終必然會導致裡外不是人。



法國是世界上重要的國家，但是，法國經濟發展水平使得法國總統在國際政壇上缺乏足夠的底氣。近些年來，法國面對新產業革命和經濟轉型的巨大衝擊，似乎有些不知所措。法國政府沒有抓住歷史機遇，實現經濟的平穩發展。法國國內的高稅率及完善的社會保障體系，吸引中東乃至非洲國家的難民，可正是由於高稅率和完善的社會保障體系，使得越來越多的投資者離開法國，到其他國家尋求商業機會。



法國過去主要依靠國家資本主義推動經濟運轉，法國主要產業企業都是由國家控制。但是近些年來，由於國際市場競爭激烈，法國國有企業和法國政府參股的企業在國際市場競爭中逐漸失去了競爭力。法國曾經試圖向中國轉讓先進的戰鬥機技術，以換取中國的量子通信技術，中國權衡利弊之後婉言謝絕。這是因為中國在戰鬥機生產技術領域已經遙遙領先，中國的量子通信技術逐步全球。中國依靠自力更生艱苦奮鬥，在許多領域積累了大量的知識產權，法國政府如果不放棄錯誤的思維定勢，真誠地與中國合作，法國企業在中國市場上的占有份額將會越來越小。



或許意識到法國已經“美人遲暮”，法國政府希望與中國共同開辟第三方市場。法國和中國利用先進的核電站技術，幫助英國建造現代核電站。雖然這個合作項目實施一波三折，但是從整體來看，法國與中國共同開辟第三國市場是一條正確的道路。如果法國保持開放的姿態，真誠地與中國合作，那麼，法國將會維持經濟大國的地位。



如果說德國依靠歐洲統一獲取了巨大的市場，那麼，法國依靠歐洲一體化獲得了話語權。法國總統之所以熱衷於歐洲一體化，就是希望借助於歐洲這個重要的平台，擴大法國的影響力。不過，法國總統似乎沒有意識到，如果歐洲一體化步伐過快，從而導致歐洲聯盟成員付出越來越大的代價，那麼，歐洲聯盟國家將會重新審視一體化政策。



法國總統提出建立統一的財政機構，協調歐洲聯盟國家的財政政策，組建歐洲聯盟自己的部隊，以便維護歐洲聯盟國家的利益，逐步取代北大西洋公約組織。法國總統的這些建議客觀上有利於歐洲的統一，但是，如果這些建議付諸實施，那麼，歐洲聯盟將會面臨空前嚴峻的局面。由於實行統一的貨幣政策，歐洲聯盟成員在應對經濟危機方面已經捉襟見肘，如果實行統一的財政政策，那麼，歐洲聯盟成員在應對經濟危機方面將無計可施。如果歐洲建立統一的快速反應部隊，那麼，必然會增加歐洲國家的軍費開支。如果歐洲國家既要向北大西洋公約組織繳納會費，同時又要向歐洲統一快速反應部隊提供財政支持，那麼，歐洲國家的軍事負擔將會越來越大，歐洲國家是否願意承擔相關的費用，這本身就是一個值得考慮的問題。



法國總統僥幸入主愛麗舍宮，可是，由於缺乏黨派支持，缺乏堅強的同盟軍，因此，當法國政府稅收政策引起社會各界不滿的時候，沒有任何一個政黨出面為法國總統維持局面。法國總統實際上已經陷入四面楚歌的境地。大規模集會遊行示威活動目標直接指向法國總統，要求這位法國年輕的總統辭職下台，對於法國總統來說，取消徵收燃油稅的決定可能已經太遲，今後無論作出怎樣的決策，都難以平息法國普通民眾的不滿情緒，法國總統已經處在火山口上。



儘管反對黨對法國總統不滿，支持大規模集會遊行示威活動，但是，按照法國現有的憲法和法律，他們無法對法國總統採取法律措施，迫使法國總統提前下台。如果法國議會在彈劾總統方面有所動作，那麼，法國反對黨或許還有機會。如果試圖發動大規模的街頭政治運動促使法國總統下台，那麼，法國憲政體制將會被徹底顛覆。



法國總統上任伊始，國際社會寄予厚望。在法國激烈政治鬥爭中馬克龍脫穎而出，這並不代表他有系統性治國理政經驗，也不代表得到法國選民的真誠擁戴。法國總統支持率在20%左右徘徊，如果不能找到自己的同盟軍，盡快爭取得到各黨派的支持，那麼，這位法國總統有可能會政令出不了愛麗舍宮。法國總統尷尬的政治處境，值得世界各國政客們吸取教訓。