富權：江丙坤　時勢造英雄VS英雄造時勢

中評社香港12月12日電／海基會前董事長江丙坤逝世，引發兩岸一片惋惜哀悼之聲，連拒絕承認進行兩岸談判必須堅持的前提－－“九二共識”的民進黨當局，從蔡英文以降，到陸委會及海基會，都給予非常正面甚至是崇隆的評價。在對江丙坤的這方面，海峽兩岸形成了“不是共識的共識”。



澳門新華澳報今天發表富權的文章說， 蔡政府正面評價江丙坤，除了是“人之常情”之外，顯然也是有意在慘敗“九合一”選舉之後，希望能在兩岸關係議題上尋找“一絲”新的出路，以圖挽回敗局，避免在二零二零年的“總統大選中重蹈覆轍。



實際上，一方面，蔡政府並沒有像一些人想像的那樣“破罐子破摔”，索性更“左”的方向發展，而是聲明繼續“維持現狀”，昨晚陸委會還“加碼”說明，蔡政府的“兩岸政策一貫不變，並未提出新的論述主張”，亦即不會改變“不刺激、不挑釁、零意外”的策略。另一方面，蔡政府對兩岸交流似乎有“放鬆管制”的跡象，包括陸委會主委陳明通不再堅持所有大陸涉台官員訪問台灣，都必須向陸委會“拜碼頭”的荒唐主張，沒有干預上海市台辦主任李文輝的“踩線之旅”，據說還不打算干擾前往台北出席“雙城論壇”的上海市副市長周波；還聲稱兩岸城市交流合作不宜繞過民進黨執掌的縣市。另外，據說還希望由陸委會分別派駐港澳的官員擔任伺機與對岸相關人士接觸溝通的角色。更值得觀察的是，陳明通表現了與其十多年前首次出任陸委會主委時代不同態度，也與蔡英文對“國家定位”的言論有著微妙差異，較為傾向於《中華民國憲法》及《兩岸關係條例》的定位。



文章說，回到江丙坤的話題。這兩天來大量的回憶報道和評論，都集中他在海基會董事長的任內，與大陸海協會會長陳雲林進行了八次商談，簽署了二十項協議，打開了兩岸直航、大陸居民赴台旅遊兩岸司法互助合作的大門，成為兩岸交流合作的重要推手方面。



事實也是如此。如果說，兩岸直航和大陸居民赴台旅遊，在陳水扁當政時期，已經有兩岸春節包機及零散大陸居民赴台旅遊，江丙坤與陳雲林的商談及簽署協議，是將之正規化及制度化的話，那個《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》的簽署，更是值得一讚。－－曾記否？在一九九五年一月下旬海協會與海基會的第三輪“唐焦會談中，有關《遣返劫機犯》和《遣返偷渡犯》這兩個協議已經取得共識，而《漁船糾紛》協議卻“卡”在“公務船”問題上。海協會秘書長唐樹備和海基會秘書長焦仁和都有意“成熟一項，簽署一項”，但陸委會主委黃昆輝卻非要“捲包袱簽署”不可。結果，北京釣魚台國賓館已經佈置後的簽署儀式會場，也得拆除。後來還發生海基會與陸委會的“海陸大戰”。而這個《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》協議的簽署，等於是打了李登輝、黃昆輝的一個巴掌。