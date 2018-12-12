脫歐協議大爭議：北愛與愛爾蘭499公里邊界

中評社香港12月12日電／英國脫歐協議因為北愛爾蘭與愛爾蘭邊界問題意見分歧，英國首相特雷莎·梅的“邊境保障措施”處處不討好，甚至讓國會表決緊急喊卡。這條邊界的產生，得追溯愛爾蘭與北愛爾蘭歷史。



中央社報道，20世紀初，經過愛爾蘭獨立戰爭，原本歸屬英國的愛爾蘭建立了愛爾蘭自由邦，但其中的北愛爾蘭6郡選擇留在大不列顛及北愛爾蘭聯合王國，歸英國管轄，也就是現在通稱的英國；其餘的郡則在後來改制為共和國，成為愛爾蘭共和國。



愛爾蘭島上，6分之5面積為愛爾蘭共和國，6分之1則是屬於英國的北愛爾蘭，邊界長約499公里。



英國和愛爾蘭同屬共同旅遊區（Common Travel Area）成員，後來又加入歐盟，雙邊的人民從1923年就可以自由移動，貨物則從1993年可自由流通，基本上是無邊界狀態。然而，隨著脫歐議題出現，這條邊界成為問題核心。



關鍵就在於愛爾蘭是歐盟成員國，北愛一但跟隨英國脫歐（儘管北愛在公投時55.8%選擇留歐），原本形同虛設的邊界瞬間具體化，成為“硬邊界”，也是英國與他國唯一的陸地邊界。



英國和愛爾蘭目前都屬於歐盟單一市場和關稅同盟，北愛和愛爾蘭的商品流通沒有受到太大限制，兩地也形成共同生活圈。然而，一但脫歐，分別從兩地進貨的餐廳與工廠必須面臨關稅，雙邊的貨品與食品供應鏈都會大受打擊。



歐盟和英國都同意“硬邊界”一定得避免，但要如何避免，一直是脫歐談判中的重大難題。協商結果，邊境保障措施因而產生。