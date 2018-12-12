林佳龍推子弟兵拚“立委”補選守護台中捷運

林佳龍子弟兵、台中市交通局長王義川。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中12月12日電（記者 林谷隆）台中市第五選舉“立委”補選12日開始登記，國民黨由中常委沈智慧代表參選，曾任親民黨台中市服務處副處長的邱于珊改以無黨籍參選，兩位女將都在12日上午完成登記。



民進黨擬在中執會通過徵召現任台中市交通局長王義川參選，並獲得台中市長林佳龍全力支持。王義川表示，他的參選主軸是“守護台中捷運，打破家族政治”，預計在14日上午正式登記參選。



王義川，1972年次，台灣大學土木工程學研究所交通工程組博士，現任台中市交通局長，曾任稻江科技暨管理學院運輸物流管理學系主任、嘉義縣都市計劃委員會委員、雲林縣都市計劃委員會委員、嘉義縣環境影響評估委員會審查委員。



中國國民黨台中市長當選人盧秀燕在選前四天請辭“立委”，台中第五選區（北北區）將在明年1月27日補選一席“立委”。



王義川12日出席三井台中港outlet開幕式時，接受媒體訪問。他表示，九合一選舉後，林佳龍市長就告訴團隊都要留在台中，無論是扮演什麼角色，一開始大家都在檢討沈潛，民進黨中央在上周進行約詢，一共約詢兩次，希望他能代表民進黨參選台中市北區北屯區“立委”補選。



最後讓他決定要參選的關鍵是守護台中市的捷運，這四年台中市政府跟“交通部”在推動台中捷運藍線與綠色延伸等建設，讓台中進入軌道時代。但是因為新任市長盧秀燕的軌道運輸構想“有點誤解”可能會進行調整，他個人非常擔心，因為努力這麼久的軌道建設，會因為新市長觀念不同，可能停滯不前。

