蔡英文要見面　韓國瑜：就職後比較名正言順

韓國瑜。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄12月12日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長當選人韓國瑜今日中午表示，將在12月22日公佈小“內閣”人選。至於外界關注何時「蔡韓會」？韓國瑜表達，希望就職正式後以高雄市長身份跟蔡英文見面。



蔡英文最近密集展開與縣市長當選人見面，13日將會晤當選連任的無黨籍台北市長柯文哲，15日將會見國民黨新北市長當選人侯友宜。值得注意的是，韓國瑜主張，與蔡英文的會面應在上任後。



此外，有關國民黨中生代拋出2020人選希望以“全民調”方式進行？



韓國瑜說，中生代目前提出來的不是他目前關切的，不好意思，他們現在有很多想法提出很熱鬧，但他急切地高雄市民託付，要找到優質小“內閣”的名單，所有注意力都在這裡。一些中新生代提出的請全台民眾去評斷就好，他個人不予評價。



韓國瑜今日一派輕鬆赴國賓飯店試菜，媒體開玩笑問是否小“內閣”已經找齊了，所以今天才那麼輕鬆？



韓國瑜表示，自己小“內閣”確實已經七八成了，現在還有幾位等著最後面對面討論，有些學術界要借調，預計12月22日公佈。



韓國瑜強調，這次交接典禮我們導入很多觀光元素，希望藉這個典禮把愛河及美食一口氣呈現在“國人”及海內外關心高雄發展的朋友身上。我們可以像傳統在大禮堂交接印信或監誓人等傳統、行禮如儀的辦，但我們覺得這對高雄推展觀光是個損失，因此整個交接會非常側重觀光元素導入。



媒體詢問，本月15日蔡英文跟侯友宜要見面，韓有無可能也跟蔡英文會見或爭取建設？



韓國瑜說，“總統府”已多次來電詢問要不要排時間見面？他認為一切等市長就職後會比較名正言順。現在去只是“準市長”身份，他要去“總統府”或邀請蔡來高雄某個飯店都不太恰當，所以他希望等就職後歡迎蔡英文來高雄市政府大家會比較正式。



其次，韓國瑜說，將來對高雄市建設，不論是“總統”或者“行政院長”、各級部長要對所有建設資源費用，能夠不因政黨不同，希望他就職後這些對高雄的建設經費還是一樣能夠撥發下來，高雄非常需要這些。



媒體問，有人認為韓國瑜昨天幫麵包師傅吳寶春救援“太危險”，因為議題很敏感？



韓國瑜說，他不會！吳寶春師傅就是一個單純做麵包的，有些複雜問題他無法應付面對，他明明就是個賣“茶葉蛋”的，你要把他當成做“原子彈”這沒辦法。他的理解能力就在麵包世界，遇到政治問題他無法化解。他身為未來高雄市長能夠幫助優質在地企業家是他該做的。化解之後吳寶春快快樂樂繼續做他的麵包，2300萬人也以世界麵包冠軍為榮、台灣之光，大陸開的分店也能興旺大家吃到好吃的麵包，不是大家都很快樂嗎？



韓國瑜主打經濟與市政，勇於處理吳寶春事件與敏感的兩岸關係，卻不觸及敏感的國民黨2020黨內制度，讓人看到這位韓市長的新風格。