游淑慧：不需要拿雙城論壇檢驗韓國瑜

台北市議員當選人游淑慧。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月12日電（記者 鄭羿菲）針對2018台北上海城市論壇將於20日舉行，中國國民黨台北市議員當選人游淑慧12日接受中評社訪問時表示，這次台灣投票結果證明民眾對過去這兩年政府的兩岸路線很不滿。在國民黨執政時期兩岸交流是頻繁而且多元的，但因民進黨仇中、反中路線，才導致這兩年兩岸交流處於結凍的狀況，而韓國瑜則有自己的兩岸交流步調，不需要拿柯的雙城論壇檢驗韓的態度。



國民黨台北市黨部12日舉行市議會正副議長黨內初選投票，29位黨籍市議員當選人，26人到場投票，上午10點半開始進行第一輪投票，由陳錦祥、鍾小平獲得頭兩名，但因票數未過半，因此下午1點將進行第二輪PK投票。



針對雙城論壇即將舉辦，是選後兩岸交流的頭香，游淑慧12日投票完接受中評社訪問時表示，這次台灣投票結果證明民眾對過去這兩年政府的兩岸路線很不滿，因韓國瑜在高雄市選戰直接公開喊九二共識，也獲得民眾的認同，所以這對民進黨政府是很大的警惕，過去仇中、反中的路線是應該適時修正了。



曾為國民黨副主席郝龍斌辦公室主任的游淑慧指出，兩岸在2016年前處在非常良好的往來，雙城論壇只是眾多往來的其中一環，在國民黨執政時期兩岸交流是頻繁而且多元的，但因民進黨仇中、反中路線，才導致這兩年兩岸交流處於結凍的狀況，也才讓雙城論壇被這麼的重視，我們也很感謝無黨籍台北市長柯文哲願意維持前台北市長郝龍斌的雙城論壇政策，雙城論壇是非常成功的典範。



游淑慧說，她也曾建議韓國瑜或許在高雄，跟不同的大陸城市舉辦雙城論壇，“若政府不做，民間先行、中央不做，地方先行”，兩岸的交流絕不能中斷，這是對兩岸同胞尤其是台灣人民有幫助的事情 。



游淑慧認為，這次雙城論壇20日辦，這幾天柯市府陸續發函邀請新科議員出席餐會，但這不只是餐會吃飯認識而已，應該要讓新民意能夠全程參與，好了解目前雙城交流的進度與成果。而柯市長刻意選在選後舉辦，沒有按照往例按期舉辦，肯定是盼對雙城論壇對選情有影響、還沒有正常化看待這件事。她希望台灣所有的政治人物要正常化看待兩岸交流，不要動不動因為選舉、政治而去扭曲、迎合、閃避，兩岸交流是很正常的事情。



被問到韓國瑜兩度婉拒與大陸交流的論壇，游淑慧表示，韓國瑜有自己兩岸交流的步驟，到台北參加雙城論壇，韓也不是主角，也只能受邀、致詞等非常行禮如儀的事情，籌組小“內閣”人事當然比較重要。



游淑慧說，韓國瑜雖婉拒出席，但韓對兩岸交流的正常化、態度是很清楚的，不須勉強韓出席什麼活動來證明自己兩岸交流的想法，應該正視未來不管是通商、交流或合作有什麼作為，例如南南合作之類的，不需要拿柯文哲的雙城論壇檢驗韓國瑜的態度。