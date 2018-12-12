2020人選？賴士葆：韓國瑜模式是勝選模式

藍委賴士葆。（中評社 倪鴻祥攝） 賴士葆今天接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北12月12日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立委”林為洲等主張，2020候選人應兼黨主席，避免雙頭馬車。黨籍“立委”賴士葆今天上午受訪時表示，找出真正符合民意、“接地氣”的人參選比較重要，尤其國民黨今非昔比，沒有資源，可能反而是包袱，“韓國瑜模式”才是勝選模式。



賴士葆上午在“立法院”回應媒體有關國民黨2020大選如何產生候選人等議題。



賴士葆表示，2020候選人兼黨魁，其實就是“黨政合一”，這當然是“理想”，但是未來運作也有可能會產生問題，像蔡英文就是最好的例子。據他了解，人選提名作業會提前在5月以前完成。



他指出，如果想到吳伯雄任黨主席輔選馬英九的例子，這樣的運作其實也不差，比較重要的是如何產生真正民意支持、真正“接地氣”、會重新贏回政權的國民黨參選人，這個最重要，這個人找出來，其他的問題就容易搞定，所以候選人兼任黨魁與否是比較次要的問題。



他強調，尤其國民黨現在沒資源，高雄市長當選人韓國瑜選戰打這麼漂亮，請問韓國瑜拿國民黨什麼資源？幾乎沒有嘛！他的團隊自然就形成了，只要孚眾望、有人氣，民意支持高，大家自然會眾星拱月靠攏，黨的機器已經今不如昔，可能反而是包袱，所以要想清楚，“韓國瑜模式”才是勝選模式，兼是方式之一不是惟一。



至於黨內該以何種方式產生2020人選？賴士葆說，全民調是方式之一，而且這其中還有很多學問，例如要不要“排綠”？要怎麼預防敵對陣營策略性的操作，都得注意，他不反對全民調，但講全民調不如講說由民意最高支持度的人代表國民黨參選，這才是正辦。