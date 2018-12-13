美國這些地方托兒費　竟是大學學費3倍

托兒費驚人，怕拖垮生活品質的年輕人越來越多。 托兒費驚人，怕拖垮生活品質的年輕人越來越多，但紐約 州州民吳紹瑋和先生四年內養三個娃，該州托兒費平均一年1萬5000元，就讀州大的教育費一年只要7900元。



“養娃太花錢，年輕人乾脆不生養”是美國大城市普遍現象，非營利組織“美國托兒覺醒中心”（Child Care Aware of America）日前公布的調查結果發現，全美有28州，將學齡前子女送全日制托兒所的花費，比送入公立大學就讀一年還貴。兩者落差，華盛頓特區和麻州居冠。



據托兒覺醒中心估計，全國約有1100萬五歲以下幼兒接受全日托育服務，平均每個家長將所得的36%花在單一子女的托兒費，每年一名兒童的平均托育費是8700元，部分城市更高，如西雅圖 每年一人托育費超過1萬3000元。



該中心從2018年1月開始進行的這項調查，計算各州兒童托育費用，並參考2017年大學理事會各州大學學費。除了蒙他拿州和南達科他州無紀錄，全美有28個州，托兒費高於接受大學教育的費用。



七成美國成人有學生貸款，不少人當了父母、甚至祖父母，仍在償還大學學貸，當背負學債的年輕人踏入婚姻，高昂的托兒費，成為年輕夫婦延育，或終身樂當“頂客族”（Double Income with No Kid，DINK）的重要原因。



在首都華盛頓，托兒費平均一年2萬3700元，就讀特區公立大學一年只要8100元，華盛頓特區只有UDC一所公立大學。



大華府地區除了華盛頓特區托兒費高得不合理，馬里蘭州也有類似情況，馬州有子女家庭的州民平均托兒費一年花1萬5000元，州立大學教育費平均一年9600元；維吉尼亞州的這兩項花費差距較小，但托兒費仍然高於大學教育費，托兒費一年1萬3700元，州立大學學費1萬2800元。



這個問題在美國東北部各州和西岸最明顯。除了華府，差距最大的州是麻州，每年平均托兒費比高等教育費高出7683美元、加州緊隨其後，差距為6862美元。紐約州的托兒費平均一年1萬5000元，讀州大一年只要7900元。



上述現象在中西部較不嚴重。如伊利諾伊州、奧克拉荷馬州，州大學費比托兒費稍貴一點。平均年托兒費最便宜的五州都在南方，密西西比州5300元、阿拉巴馬州5900元、阿肯色州6700元、南卡羅來納州6800元，路易斯安納州7500元。



來源：世界日報