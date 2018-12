美國這些地方托兒費　竟是大學學費3倍

托兒費驚人,怕拖垮生活品質的年輕人越來越多。 托兒費驚人,怕拖垮生活品質的年輕人越來越多,但紐約 州州民吳紹瑋和先生四年內養三個娃,該州托兒費平均一年1萬5000元,就讀州大的教育費一年只要7900元。



“養娃太花錢,年輕人乾脆不生養”是美國大城市普遍現象,非營利組織“美國托兒覺醒中心”(Child Care Aware of America)日前公布的調查結果發現,全美有28州,將學齡前子女送全日制托兒所的花費,比送入公立大學就讀一年還貴。兩者落差,華盛頓特區和麻州居冠。



據托兒覺醒中心估計,全國約有1100萬五歲以下幼兒接受全日托育服務,平均每個家長將所得的36%花在單一子女的托兒費,每年一名兒童的平均托育費是8700元,部分城市更高,如西雅圖 每年一人托育費超過1萬3000元。



該中心從2018年1月開始進行的這項調查,計算各州兒童托育費用,並參考2017年大學理事會各州大學學費。除了蒙他拿州和南達科他州無紀錄,全美有28個州,托兒費高於接受大學教育的費用。



七成美國成人有學生貸款,不少人當了父母、甚至祖父母,仍在償還大學學貸,當背負學債的年輕人踏入婚姻,高昂的托兒費,成為年輕夫婦延育,或終身樂當“頂客族”(Double Income with No Kid,DINK)的重要原因。



在首都華盛頓,托兒費平均一年2萬3700元,就讀特區公立大學一年只要8100元,華盛頓特區只有UDC一所公立大學。



大華府地區除了華盛頓特區托兒費高得不合理,馬里蘭州也有類似情況,馬州有子女家庭的州民平均托兒費一年花1萬5000元,州立大學教育費平均一年9600元;維吉尼亞州的這兩項花費差距較小,但托兒費仍然高於大學教育費,托兒費一年1萬3700元,州立大學學費1萬2800元。



這個問題在美國東北部各州和西岸最明顯。除了華府,差距最大的州是麻州,每年平均托兒費比高等教育費高出7683美元、加州緊隨其後,差距為6862美元。紐約州的托兒費平均一年1萬5000元,讀州大一年只要7900元。



上述現象在中西部較不嚴重。如伊利諾伊州、奧克拉荷馬州,州大學費比托兒費稍貴一點。平均年托兒費最便宜的五州都在南方,密西西比州5300元、阿拉巴馬州5900元、阿肯色州6700元、南卡羅來納州6800元,路易斯安納州7500元。



來源:世界日報