吳寶春風波　星雲大師有感而發斥“台獨”

星雲大師。（中評社 資料照） 中評社台北12月12日電（記者 高易伸）台灣麵包師傅吳寶春身陷“台獨”麵包”風波，中國國民黨高雄市長當選人韓國瑜出面力挺。星雲大師今日發文表示，吳寶春事件再度掀起統獨對立的爭議，而他在台灣居住60多年，還是被認為是外省人。外省人也好，總之也是中國人，但是也因此不被承認是台灣人，不禁為我們這個社會的是非善惡、社會公理的標準究竟是什麼而感到遺憾。



星雲大師說，我在台灣住了60多年，台灣並未承認我是台灣人，反而我周遊世界弘法如美國、澳洲，短暫居住過的城市給了我十多個“榮譽公民”。一直到這幾年，宜蘭市公所才賞賜給我“榮譽市民”的認可。馬英九、陳水扁，他們都比我遲到台灣，但他們能做“總統”，我卻連做個台灣人都不能，所以只有自稱“台灣中國人”。記得1989年，回到闊別40年的故鄉探親，家鄉的父老也不認識我了，我不免慨想我究竟是哪裡人呢？後來我只好說，只要地球不捨棄我，那我就做個“地球人”吧！



星雲大師表示，68年漫長歲月，我隨著台灣經歷了戰後初期百廢待興的刻苦艱辛。從戒嚴時期，白色恐怖的時代，當然也遇見了篳路藍縷的十大建設時期，我為台灣的百花齊放，創造經濟奇蹟，成為亞洲四小龍之首而感到與有榮焉。我嘗過白色恐怖的迫害，也曾因不實的密告坐過牢獄，在槍林彈雨、多少次的死活之中，僥倖地延長了生命歲月。可以說，我在台灣也有過一段辛酸的歷程。



星雲大師指出，台灣2300萬人最可貴的資產，就是百姓的慷慨善良，遺憾的是，每到選舉，少部分人強烈的意識形態，讓台灣族群分裂，社會對立衝突，人民與政府相互抗爭，選民與政黨交相指責。在藍綠的政爭之下，台灣人的溫和有禮，可以在一夕之間蕩然無存。我毫不隱瞞反對“台獨”的想法，因為生逢亂世，因此，對於兩岸之間，我主張和平，因為戰爭的後果將是不堪設想。更令人憂心的，在政治選舉的操弄下去中國化，對於中華文化、國族意識、家族源流的漠視與遺忘，讓許多人背棄自己的傳統，忘失了自己的根源。就像陳之藩先生所說的，成為一株“失根的蘭花”。所以，坦誠地告訴大家，我們都是炎黃子孫，這是無法改變的歷史事實。



星雲大師說，我一生愛中國、愛台灣、愛中華文化，和大家過去的祖先一樣，在怒海餘生中來到台灣。寄語台灣那許多本土派的人士，不要過於歧視外省人；居住了60多年，我不算台灣人嗎？台灣會這麼狹隘嗎？難道大家的祖宗先輩不是渡海來台的中國人嗎？現在，假如兩岸慈悲，共同以中華文化救台灣，還怕未來沒有出路嗎？藍綠兩黨如果也有慈悲，還怕未來沒有友好的希望嗎？在此心香一瓣，祝願大家平安吉祥。