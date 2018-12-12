游盈隆哽咽宣布選民進黨魁　盼黨勿繼續沉淪

游盈隆召開記者會宣布參選民進黨黨主席。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月12日電（記者 楊騰凱）震撼！台灣民意基金會董事長游盈隆12日下午召開記者會宣布參選民進黨黨主席，高舉自己的民進黨證強調自己是忠貞黨員，而且打死不退，過程中一度哽咽。他說，此刻對他感慨萬千，現在民進黨風雨飄搖危急存亡，在這最困難的時候他願意挺身而出，為眼前的災難共同努力，希望民進黨不要繼續沉淪下去。



民進黨主席懸缺10日開始受理補選登記，游盈隆是第一位明確表態參選的民進黨人士。



游盈隆1956年生，現年62歲，美國北卡羅萊納大學政治學博士，研究投票行為，曾任民進黨副秘書長、陸委會副主委、海基會副董事長兼秘書長、凱達格蘭學校副校長，現為台灣民意基金會董事長。



游盈隆今天秀出黨證，他是1995年2月1日入黨，有23年黨齡。



游盈隆在參選聲明中表示，九合一選舉大敗，不是因為選民對民進黨的要求變高了，而是民進黨躲在自己的舒適圈裡，用自己的思維想像人民要什麼。當年國民黨交出政權，敗在跟人民的期待希望差距過大。如今我們的黨正走著相同的道路。



游盈隆指出，改變現狀唯有從最根本的結構開始。這次的黨主席選舉，是民進黨的危急存亡之秋。黨主席如果淪為橡皮圖章，只為特定人士蓋章背書，相信跟他一樣心念的人不忍也不能忍。期待黨員聽見他的聲音，純淨的思念，一切只為了2020我們要贏。