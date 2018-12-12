秦慧珠：挺藍黨內初選全民調　尊重主席任期

國民黨台北市議員秦慧珠。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月12日電（記者 鄭羿菲）針對部分中國國民黨中生代主張，2020人選採全民調產生，黨籍台北市議員秦慧珠接受中評社訪問時表示，她支持2020初選採全民調，但黨主席的任期有制度，應該尊重任期制度，除非是黨主席自願請辭。



吳敦義是於2017年5月20日就任主席，8月20日上任，任期4年。



中國國民黨“立委”林為洲、台北市議員當選人羅智強聯名投書“黨務革新宣言”，主張國民黨2020初選應採全民調，而經黨正式提名的候選人，也應直接接任黨主席一事。



國民黨台北市黨部12日舉行市議會正副議長黨內初選投票，最後由市議員陳錦祥、葉林傳分別勝出正副議長初選。



秦慧珠12日上午接受中評社訪問時表示，她支持“總統”候選人的產生採全民調，因為黨員投票勞師動眾，且容易造成分裂，但其他部分不宜變動太大，比如現在有黨主席任期制度，任期沒到之前還是要由現任黨主席來做，不要因為“總統”大選而去更改黨主席或其他制度，她覺得這反而會引起更大的問題。



秦慧珠說，除非黨主席自動願意請辭，否則現任任期做滿是他的權利，也是黨員當年投票給他賦予的權力與責任，當初是那麼多黨員投票給他，請他帶領我們往前走，除非有各方面不能再當黨主席的疑慮，且黨內也沒有罷免黨主席的機制，她認為還是要尊重任期制度。



被問到林為洲、羅智強的舉動是否在逼吳敦義？秦慧珠認為，他們是針對現任黨主席做一些改革建言，而首當其衝的自然就是現任黨主席。



至於2018地方選舉國民黨大勝後，冒出許多中生代接班的意見，秦慧珠說，這是好現象，代表黨內不是一言堂，有很多年輕人想表達想法，無非是希望黨改革，提出另外一套不同方案來，他們的方案黨也可以做參考，這些提出的建議都是言論自由的表現，但要怎麼做都要經過大家的共識與遵守黨內的規定。