不擔心遭遇彈劾　特朗普：付封口費沒違法

中評社香港12月12日電／美國總統特朗普今天表示，他不擔心自己可能遭到彈劾，還說他的前私人律師柯恩在2016年大選前向兩名女性支付封口費也沒違反競選財務法。



特朗普在橢圓形辦公室接受路透社專訪時說：“要彈劾一個沒做錯事，還為我國創造史上最偉大經濟的人，是很困難的事情。”他說：“不，我不擔心。我想，倘若真的發生，人民會造反。”



中央社報道，根據上週曝光的法院訴訟文件，柯恩在2016年選戰期間向兩名女性支付6位數封口費，要她們不得洩露與特朗普的桃色關係，再度引發各界關注。



民主黨國會議員說，假如這些交易違反競選財務法，特朗普可能面臨彈劾及牢獄之災。



紐約法院明天將針對柯恩在支付兩名女子封口費一事扮演的角色，宣判刑期。特朗普一再否認曾和本名柯立福的成人片女星“暴風女”丹尼爾斯及前花花公子女郎麥道高有婚外情。



檢方表示，支付封口費一事違反競選財務法；特朗普指示柯恩付錢給那些女性，以免他在2006年和2007年的風流韻事曝光。



今年初，特朗普承認已把柯恩支付給丹尼爾斯的13萬美元，還給柯恩。在此之前，特朗普一直否認知道柯恩支付封口費一事。



詢及是否曾與柯恩討論過競選財務法時，特朗普說：“麥可柯恩是一名律師。我認為他應該知道自己在做什麼。”



特朗普接著試圖轉移話題，把矛頭對準他在2016年總統大選的民主黨對手希拉里.克林頓。



他說：“我可以告訴你，希拉里.克林頓…的丈夫拿錢，她也拿錢；她也付錢，為什麼沒有人討論這件事？”