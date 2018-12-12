沈富雄：姚人多臉書看出蔡識人及用人

沈富雄在臉書表示，他難得一次同意柯Ｐ，真是無能之人把戲多，噁心、噁心、再噁心！（照片：沈富雄臉書） 中評社台北12月12日電／海基會副董事長董秘書長姚人多今凌晨在臉書上發文向無黨籍台北市長柯文哲道歉，還強調他已離開蔡政府團隊，除了請柯息怒外並要他站在台灣人這邊。對此，前民進黨“立委”沈富雄也在臉書發文嘲諷，說他一身雞皮疙瘩，還批蔡英文不僅不會治“國”，也不懂治柯。



沈富雄還對姚人多的文章提出四點質疑，並指出從姚人多的臉書就可看出小英的識人及用人，她既不會治“國”，也不懂治柯，更不知如何御姚。最後，沈富雄表示，他難得一次同意柯Ｐ，真是無能之人把戲多，噁心、噁心、再噁心！



沈富雄臉書全文如下：



小英不會治“國”，也不懂治柯



我一向公開宣稱“小英不會治‘國’”，因為欺君事大，少有人回應。



今晨，看到姚人多臉書的道歉文，一身雞皮疙瘩，我必需再補一句：“小英也不懂治柯”。



姚文說：兩週前（推算就是敗選後）退出“總統”幕僚及文稿小組，希望文青兩字告一段落，也就是小英不再文青治“國”。



姚更進一步寫了一段肉麻文青話：“台灣需要你，台灣的局勢很艱難，請你務必站在台灣人這邊，我已經離開團隊，請你息怒…。”。



我不相信我的眼睛，再讀一遍，不僅疙瘩未退，而且滿頭霧水：



(一)姚就是文青？文青就是姚一人？你退，文青就告一段落，小英不再文青治“國”？好幼稚的治“國”方式！



(二)為什麼姚退，柯就可息怒？你到底什麼地方得罪了柯？難道是選戰末期你坐陣姚陣營？你是自己請纓助姚？還是奉小英之命助姚？你是自己道歉還是為小英道歉？



(三)為什麼台灣需要柯？柯不是小英的心中大患嗎？你是在幫小英討拍嗎？柯會領情嗎？柯的回應是“把戲真多”、“噁心”，連這一點可能的回應都沒想到，配當小英的幕僚嗎？



(四)“請你務必站在台灣人這邊”，什麼是台灣人這邊？是“台灣價值”的重覆囈語嗎？棄白就綠嗎？綠白合作嗎？是你的懺悔還是小英的哀鳴？



由姚人多的臉書看出小英的識人及用人，她既不會治“國”，也不懂治柯，更不知如何御姚。



我難得一次同意柯Ｐ，真是無能之人把戲多，噁心、噁心、再噁心！