蔡英文表姊林美珠悄悄接台灣金聯董座

林美珠悄悄接台灣金聯董座。（照片：擷取自台灣金聯資產管理公司官網） 中評社台北12月12日電／台灣金聯資產管理公司周一臨時通知董事會成員，今天召開臨時董事會，通過由前“勞動部”部長林美珠出任董事長。“財政部”、台灣金聯皆未對外公布此事，僅在公司官網的經營團隊中，將林美珠的個人資料公布。



1953年生，現年65歲的林美珠是蔡英文的表姐。



台灣金聯是2001年由30家公、民營銀行及3家票券公司共同集資，由前“財政部”部長林振國籌組，是台灣唯一政策性的資產管理公司，歷任董事長包括林振國、王榮周、洪三雄、陳松柱、沈臨龍、黃定方、陳永誠、鄭明華，以及今天董事會才通過的林美珠。



台灣金聯表示，新任董事長林美珠歷任“中央”部會首長，“中央”與地方行政經驗豐富，加上又是法律背景出身，加上台灣金聯的業務是以處理不良債權業務為主，包括債物資產及債權催收等，均涉及民法、商事法、強制執行法及土地法規等法律問題，因此，若其董事長由具法律專長的專業人士擔任，將有助於業務推展。



林美珠，政治大學法律研究所碩士，今年65歲，曾任“行政院”參事、“中央選舉委員會”秘書長、“內政部”政務次長、嘉義縣副縣長、“行政院政務委員”、“行政院蒙藏委員會委員長 ” ” ”、“勞動部長”。