日本新一代新幹線亮相　最高時速達360公里

中評社香港12月12日電／日本JR東日本公司今天在川崎重工業兵庫工廠，首度公開東北及北海道新幹線的新型試驗車輛ALFA-X，最高時速可達360公里，比現役E5系快了40公里，預計2019年5月開始試車。



日本經濟新聞報道，JR東日本提升新幹線速度，意圖搶食搭乘國內線航班的客群。



中央社援引報道，據估計，未來從東京站搭新幹線到札幌站，單程大約需要5小時，這是很多乘客搭乘飛機的路線，如果未來多少能讓一部分乘客轉乘新幹線的話，就能增加JR東日本的營收。



若以2015年3月通車的北陸新幹線經驗來看，2014年選擇以鐵路方式往返東京到金澤，跟以航空方式來往2地的比例，約為42比58；但北陸新幹線通車後，跟選擇搭機往返2地的比例變成74比26。



主因是過去搭乘一般鐵路往返東京與金澤，約需5小時，新幹線只要2.5小時；雖然飛機更快，只要一小時，但民眾還要前往機場、候機、等待起飛，算一算其實新幹線也不會慢到哪裡去，也讓新幹線成了民眾往返2地的一項選擇。



日本讀賣新聞報道，JR東日本希望能在2030年左右北海道新幹線延伸到札幌時，讓ALFA-X正式載客。



試驗車輛暱稱為ALFA-X，能抑制噪音的“長鼻”車頭是外觀上一大特徵；ALFA-X預計將作為2011年開始載客、日本目前最快的E5系後繼車輛。E5系最高時速可達320公里。



ALFA-X車頭的長鼻部分比E5系長了一公尺，長度約16公尺；長鼻設計可讓新幹線行駛隧道時更加安靜。



日本放送協會（NHK）報道，ALFA-X外觀以銀色為基調，輔以綠色及深藍色塗裝；JR東日本仍在研發另一輛試驗車輛，長鼻部分比ALFA-X更長，同樣預計在2019年5月完成。



JR東日本尖端鐵道系統開發中心所長淺野浩二說，經過長時間研究的下一世代新幹線終於成形，令人感到歡欣雀躍，期待新車屆時所展現的性能。