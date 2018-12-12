游盈隆：民進黨欠缺宏觀的台灣發展論述

游盈隆。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月12日電（記者 楊騰凱）台灣民意基金會董事長游盈隆12日宣布參選民進黨主席，並召開記者會接受媒體提問。面對媒體提問中生代接班議題時，游盈隆表示，中生代已經主導黨10年了，沒人否認蔡英文、賴清德是中生代，2018就是中生代主導下的選舉，打了空前敗仗後竟還要中生代接班？其實有點好笑。游盈隆指出，問題不在世代，問題在於能力與核心價值。



游盈隆直指，民進黨現在就是欠缺宏觀的台灣發展論述，民進黨要把台灣帶向哪裡，如何達成。



游盈隆1956年生，現年62歲，美國北卡羅萊納大學政治學博士，研究投票行為，曾任民進黨副秘書長、陸委會副主委、海基會副董事長兼秘書長、凱達格蘭學校副校長，現為台灣民意基金會董事長。



1995年入黨的游盈隆在記者會中高舉自己的民進黨證，強調自己是忠貞黨員，而且打死不退，他強調，現在民進黨風雨飄搖危急存亡，在這最困難的時候他願意挺身而出，為眼前的災難共同努力，希望民進黨不要繼續沉淪下去。



媒體提問，如果以勝選為出發點，現在有沒有考慮過民進黨2020大選的人選？游盈隆表示，現在沒有想到2020候選人的問題，黨主席主要的角色是能夠整合這個政黨，讓黨贏得社會信賴，民進黨遭遇這麼大的挫敗，一定問題叢生，政見部分他未來會陸續並詳細對外報告，要做的事情太多了。



游盈隆表示，民進黨是民主政黨，現在有黨籍“總統”也有黨籍“行政院長”，黨應該輔助政，站在黨核心立場輔助“總統”與“行政院長”，不能讓政從黨的核心價值分離。



談到黨內呼籲中生代接辦議題時，游盈隆指出，黨內呼籲中生代全面接班，其實有點好笑，因為2018這場大選是中生代主導下的選舉，而且是空前的歷史失敗，沒有人否認蔡英文、賴清德是中生代，林佳龍、蔡其昌、陳其邁等檯面上的人都是中生代，中生代已經主導這個黨10年了，但2018年當中生代領導的黨打了空前敗仗，結局竟還是中生代接班？這邏輯上滿可笑的。



游盈隆表示，問題不在世代，問題在於能力與核心價值，把這兩點都守住，怎麼有世代的問題呢？游盈隆說，他自己也是中生代，他不過小蔡英文和蘇嘉全幾個月，“不要再談世代交替了。”

