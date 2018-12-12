恐嚇要殺害柯文哲　李明彥判刑2月定讞

中評社台北12月12日電／男子李明彥自認檢舉勞動官員弊案遭吃案而心生不滿，在台北市政府勞動局長賴香伶臉書留言，揚言殺害台北市長柯文哲，一審被依恐嚇公眾罪判刑2月，高院今天駁回上訴定讞。



據中央社報道，李明彥因為另涉嫌於10月31日持鋼筋攻擊賴香伶，目前遭羈押。李明彥今天被提解至台灣高等法院聽判時，向媒體表示他不應該被羈押，如果他沒被羈押，柯文哲絕對當選不了。



李明彥在法警又推又拉下進入法庭區，還押時再度向媒體抱怨，甚至放聲大吼。



判決書指出，李明彥因為不滿檢舉勞動官員勞檢作假弊案被吃案，向司法機關控告勞動官員瀆職也被吃案，因而心生不滿。



今年1月31日，李明彥至賴香伶臉書公開留言，稱“殺柯文哲，殺公務員，我要拿刀殺柯文哲！”還說要殺法官、去勞動局殺公務員，經勞動局機要秘書於2月6日發現留言後報案。



報道說，李明彥一審時否認恐嚇公眾，辯稱殺的字眼只是表達受迫害時怨恨的心情，沒有要殺的意思，留言是為了形成社會、政治事件，要社會正視受迫害者從未受到公平正義對待的事實。



一審法官認為，李明彥留言具體指出手段、方式與地點，表達加害他人生命的意圖明確，客觀上已足使他人心生畏懼。



一審法官審酌，李明彥飾詞狡辯、否認犯行，還揚言若判有罪要去揍政府官員，判刑2月，如易科罰金以新台幣1000元折算一日。



高院今天駁回上訴，全案定讞。