蔡柯會明在台北郵局　鎖定都更

林鶴明。（中評社 資料照） 中評社台北12月12日電（記者 楊騰凱）關於蔡英文與台北市長柯文哲會面一事，“總統府”今日下午發出新聞稿表示，蔡英文將於13日下午與柯文哲市長於台北郵局會面，並將前往台北市北門廣場、北門郵局內聽取“西區門戶計劃”的相關成果，台北市重大市政建設等的簡報，針對“中央”與地方合作的重要建設項目進行意見交換，



會面地點安排所在地的台北郵局，目前即是中華郵政公司與台北市政府正在規劃進行的重大公辦都更建設案。



“總統府”發言人林鶴明透過新聞稿表示，經過幕僚聯繫作業後，蔡英文將於明日下午與柯市長會面，蔡將前往台北市北門廣場，聽取北市府說明“西區門戶計劃”的相關成果，並視察北門廣場周邊規劃。隨後並將安排於北門郵局內，聽取北市府簡報台北市重大市政建設，並將針對“中央”與地方合作的重要建設項目，進行意見交換，並表達“中央政府”支持地方建設的立場。



林鶴明表示，此次會面將針對北市府正推動之重大市政建設進行討論，包含社會住宅，還有攸關“首都”圈“國民”居住安全與都市發展的都市更新、老危住宅更新，以及其他柯市長提出的市政議題等，期盼“中央”與地方一同合作，讓市政推動更加順利。