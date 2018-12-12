藍天聯盟到國民黨中央　希望吳敦義功成身退

武之璋率領藍天行動聯盟到國民黨中央黨部外召開記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月12日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午召開中常會，由主席吳敦義親自主持。但深藍團體藍天行動聯盟號召盟員到中央黨部外召開記者會，聯盟主席武之璋提出三點訴求，包括中常委應由黨員直選、建立罷免黨主席機制、2020黨內提名必須建立完善初選制度，並採取全民調方式。武之璋等人在黨部外一度高喊吳敦義下台，並說吳選2020國民黨必敗，希望他功成身退，樹立典範。



今天藍盟的記者會，除了盟員約10人到場外，還有台灣軍政府也派代表到場力挺，眾人高舉“參政同志必須是中國人要認同中國的價值”、“終極統一是本黨神聖的使命”、“老弱退位青壯奮進”等標語。



武之璋表示，陳水扁執政8年，籍教育、文化全面推動實質“台獨”，全家貪污、賣官鬻爵引發民眾憤怒，導致百萬人上街倒扁。過往馬英九執政，我們指望他能夠撥亂反正，遺憾的是馬非但沒有撥亂反正，反而處處延續民進黨的政策，非但沒有修正去中國化的教科書，而且興建八田與一紀念公園，跟著民進黨推動媚日思想，馬八年執政使台灣變成中國文化淪陷區。



武之璋說，今天吳敦義的許多想法、作法，諸如，不敢說自己是中國人；說要統一的人搬去大陸等等，哪一點像一個國民黨黨員？而韓國瑜引起的韓流旋風，使國民黨地方選舉大勝。大勝原因很多，其中原因之一何嘗不是韓國瑜完全拋棄馬吳路線，回歸國民黨固有傳統精神的結果。



因此，為了國民黨的永續發展，武之璋提出三點訴求，1、要求國民黨徹底民主化，黨主席已經由黨員直選，中常委也應由黨員直選。中常會不應由既有的腐敗選舉制度選舉中常委，造成少數人靠換票而長期壟斷把持，導致中常會腐敗、分贜、壟斷、內鬥，推出的政策不接地氣，悖離民意，而遭選民唾棄。



2、要求建立罷免黨主席機制，避免像李登輝毀黨叛黨的情況再發生。



3、要求2020大選黨內提名必須建立完善初選制度，防止重蹈“換柱”而致大敗覆輒，並採取全民調方式，防止少數利益集團阻礙本黨“為國舉才”之目的，推出清新符眾望的戰將，打贏選戰，重新執政。