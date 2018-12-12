蔡英文與柯文哲明日會面　全程公開

台北市政府發言人劉奕霆。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月12日電（記者 鄭羿菲）蔡英文本週開始與六都市長當選人會面，首場則與無黨籍台北市長柯文哲13日下午會談。台北市政府發言人劉奕霆12日下午接受媒體訪問時表示，柯文哲13日下午將率市府團隊與蔡英文及“行政院”的長官於台北市的北門、中華郵政大樓會面，地點是府方提出，在跟府方會商過程中，從頭到尾都是以全程公開的方式討論。



民進黨在2018地方選舉兵敗如山倒，黨內、外界都關注是否與柯文哲在選後進一步合作，而蔡柯會就成了綠白是否合作的關鍵。



劉奕霆12日下午接受媒體訪問時表示，明天柯市長會率市府團隊在北門、中華郵政大樓內跟蔡英文會面，並針對北市府重大議題跟“中央”要合作的地方做討論，流程會先由北市副市長林欽榮做簡報，再一同到中華郵政大樓中。



媒體追問是否希望避免閉門會議，以免被外界解讀為白綠合作？劉奕霆說，在會商過程中，從頭到尾都是以全程公開的方式討論，外界的解讀不是那麼正確，全程討論都是公開進行，也單純討論市政上要合作的議題。



被問到傳出選舉過程中柯文哲對蔡英文有怨言，是否柯也不想有會面？劉奕霆澄清道，做為地方縣市政府絕對歡迎“總統”到各地方來尋求“中央”與地方政策上的合作，也不需要有過多解讀，這是沒必要的。



至於蔡柯會將討論什麼議題？劉奕霆說，議題目前都還在整理。