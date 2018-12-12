民調唱衰蔡英文？游盈隆：與蔡沒恩怨

台灣民意基金會董事長游盈隆。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月12日電（記者 楊騰凱）台灣民意基金會董事長游盈隆12日宣布參選民進黨主席，但該基金會之前發布的民調顯示蔡英文聲望下跌，外界也好奇兩人關係。游盈隆在記者會中主動澄清，與蔡英文之間沒有不愉快，沒有什麼恩怨，民進黨2018選舉的挫敗，也如同民意基金會所預測，專業調查呈現的民意趨向都是真的。



記者會會後中評社提問，如果以勝選為出發點，現在有沒有考慮過民進黨2020大選的人選？游盈隆回答，現在沒有想到2020大選候選人的問題。



游盈隆1956年生，現年62歲，美國北卡羅萊納大學政治學博士，善於投票行為研究，曾任民進黨副秘書長、陸委會副主委、海基會副董事長兼秘書長、凱達格蘭學校副校長，現為台灣民意基金會董事長。



游盈隆12日在記者會中也秀出其民進黨黨證，他是1995年2月1日入黨，有23年黨齡。游盈隆說，當時入黨的介紹人有兩人，一位是前民進黨主席施明德，一位則是前民進黨主席蘇貞昌。



記者會中，游盈隆主動談起他與蔡英文的關係，游盈隆說，他與蔡曾經共事過，那是2014年到2016年蔡擔任黨主席時，以前蘇貞昌當民進黨黨主席時，請他當智庫的副執行長，蘇貞昌離開後換蔡英文還是希望他繼續留任，所以他繼續擔任民進黨智庫民主憲政小組召集人，並做出很多努力，提出憲政改革的具體主張，其中特別是對於“國會”選制改革的主張，蔡英文也接受並給予肯定。



游盈隆指出，2016年後他成立台灣民意基金會，轉換角色不再是政黨要員，成為了一個非政府、超黨派公益組織的負責人，希望對社會貢獻。過去兩年半30次的調查，針對重要議題包括社會面、經濟面等，也針對“總統”聲望、政黨認同進行調查，30次嚴謹專業的調查，反映的是真實的民意，是台灣社會的民意狀態，這不可能有任何針對性。

