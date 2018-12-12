雙城論壇　張斯綱：希望兩岸有些和緩氣氛

張斯綱。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月12日電（記者 鄭羿菲）12月20日在台北市舉行的台北上海雙城論壇，上海代表團將由上海市委常委、常務副市長周波率團。中國國民黨台北市議員當選人張斯綱接受中評社訪問時表示，九合一選後，兩岸氣氛出現了一些變化，台灣各城市跟大陸都有一些交流活動，我們應該持健康心態來看待，希望城市之間有一些合作事項可以達成。



上海台辦主任李文輝11日結束3天2夜的雙城論壇踩線團，其中一天晚上，與前台北市長郝龍斌敘舊聚餐，藍營新科議員游淑慧、張斯綱、鍾佩君、徐巧芯等人新生代也受邀出席。



張斯綱是台北市士林、北投選區議員，1971年生，是政治大學東亞研究所法學碩士，曾在2004年創立“五六七大聯盟”，促進國民黨內改革

這次的雙城論壇由周波率團來台，是除2010年首屆雙城論壇以來，上海來台官員的最高層級，張斯綱認為，應該是試水溫，未來也不排除有更高層級官員來台出席雙城論壇。



張斯綱認為，特別是最近發生吳寶春事件，造成兩岸網民互相酸來酸去，但其實真正受到傷害的是台灣的投資者，所以我們希望兩岸間有一些和解、和緩的氣氛，不要讓在中間經商的朋友有太大的政治壓力，他覺得這不健康。