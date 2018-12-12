麥當勞逐步減用抗生素牛肉　公布3階段計劃

中評社香港12月12日電／速食龍頭麥當勞今天宣布3階段減用抗生素牛肉計劃，原本著重在抗生素雞肉方面的健康改革，如今終於擴及其他肉品。



麥當勞表示，相關措施將分3階段實施，首先會研究抗生素牛肉前10大來源市場，2020年前確立減量目標，2020年起通報抗生素減量目標進度。



中央社報道，麥當勞永續部門全球副總裁肯尼表示：“麥當勞認為，抗生素抗藥性是重要的公共健康問題，我們嚴肅看待自身獨特的立場，將善用我們的規模，不懈地因應這項挑戰。”



麥當勞、零售業者沃爾瑪公司、泰森食品公司等都已宣布會限制或逐步限制抗生素雞肉。



衛生官員早對抗生素抗藥性提出警告，2016年9月聯合國大會決議案也承諾整合各界，協力解決抗生素過度使用問題。



但美國自然資源保護會食物政策專家布魯克表示，儘管已有多家業者宣布禁止抗生素雞肉，針對牛肉的進展卻遠遠不及，如今麥當勞承受到自然資源保護會等組織壓力後率先做此宣布，值得嘉許。



布魯克表示，賣給畜產業的抗生素有43%用於牛肉，僅6%用於雞肉。



布魯克在部落格貼文說：“這些藥品大都是定期且大量地放入飼料或飲水，讓沒有生病的動物吃下肚，讓牠們能在工廠化農場擁擠且不衛生的環境存活下來。”



“在此議題上，雞肉業有一波改革，美國牛肉業者卻已消失太久了。”



“終結抗生素過量之戰還在繼續之際，麥當勞向前邁進的這一步清楚地告訴我們，因循慣例的業者不會再為人接受。”